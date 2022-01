Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković već se četvrti dan nalazi ‘zarobljen’ u hotelu u napetom iščekivanju hoće li uspjeti pobiti odluku australske vlada da ga deportira iz zemlje zbog toga što nije cijepljen. Srpski tenisač u ponedjeljak će stati pred suca gdje će imati priliku iznijeti svoj slučaj i osporiti ukidanje vize te izboriti pravo na nastup na Australian Openu.

Ono što je zanimljivo je to što će ovaj proces biti emitiran uživo. Suđenje počinje u ponoć po hrvatskom vremenu, a moći ćete ga gledati ovdje.

U međuvremenu, direktor turnira Craig Tiley stao je pred novinare i pojasnio svoje viđenje situacije i zašto je do ovoga došlo.

"Od početka govorimo da nam je prioritet sigurnost Australaca. Svatko tko dolazi ovdje mora biti odgovoran, zato smo donijeli odluku o cijepljenju. Tijekom US Opena je 50 posto tenisača bilo cijepljeno, sada je 97 posto i to je naša zasluga. Kada smo dali mogućnost medicinskog izuzeća došlo je do kontradiktornosti i lažnih informacija. Detaljne informacije i sve što smo znali rekli smo igračima i znali su koji su uvjeti da dođu u Australiju. Koja su cjepiva u pitanju koje prihvaćamo i ostalo. Bili smo blizu da se s vladom Viktorije dogovorimo oko medicinskog izuzeća i morali su igrači proći kroz dva panela"; kazao je te je upitan tko je kriv za ovo što se događa.

Pa, nitko nije kriv. Cijelo vrijeme su bile lažne informacije. Mi smo razgovarali sa svima i bili smo uvjereni da radimo pravu stvar. Svi koji dolaze moraju biti cijepljeni i to je tako. Ne mogu i neću nikoga kriviti. Znam što možemo i moramo napraviti. Hoće li Novak nastupiti na Australian Openu? Volio bih ga vidjeti da igra na turniru", završio je.