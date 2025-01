Proslavljena kanadska tenisačica Gabriela Dabrowski šokirala je svoje obožavatelje iskrenim priznanjima o borbi s rakom dojke, koji je otkrila prije nekoliko mjeseci. Iako je bila u središtu intenzivnog liječenja, uspješno je osvojila olimpijsku bronzu u Parizu, čime je dodatno oduševila svijet.

Dabrowski (32) je tijekom karijere osvojila tri Grand Slam titule u parovima, a 2024. godina bila je još jedna uspješna sezona. Međutim, sve te uspjehe ostvarivala je dok se suočavala s najvećim životnim izazovom.

Na posljednjem danu 2024. godine, Kanađanka je otkrila fanovima da je tijekom cijele godine vodila bitku s rakom dojke. Dijagnozu je saznala u travnju, nakon čega je prošla kroz operacije lijeve dojke kako bi se oslobodila ove teške bolesti.

Iako je bila podvrgnuta operacijama, Dabrowski je uspjela osvojiti olimpijsku broncu u Parizu, a potom i završni Masters, što svjedoči o njenoj nevjerojatnoj snazi i profesionalizmu. U emotivnoj ispovijesti koju je podijelila s javnošću, rekla je:

„Znam da će ovo biti šok za mnoge, ali dobro sam i bit će sve u redu. Rano otkrivanje spašava živote. Kad sam otkrila rak dojke sredinom travnja, pitala sam se: kako nešto tako malo može izazvati toliku štetu?“

Iako je godinu dana prije dijagnoze napipala kvržicu, njen doktor joj je rekao da ne treba brinuti. Nažalost, godinu dana kasnije otkrila je da se radi o opakoj bolesti.

„Preliminarni rezultati tog dana rekli su: rak! To su riječi koje ne očekujete nikada čuti, a onda vam se život okrene naglavačke“, prisjeća se Dabrowski.

Nakon dvije operacije, tenisačica nije mogla podići ruke dovoljno visoko da bi servirala i igrala. Ipak, vratila se na teren, osvojivši titulu u dublu na turniru u Nottinghamu s Erin Routliffe, što je bio nevjerojatan podvig.

Gabriela je potom donijela hrabru odluku: odgodila je daljnje liječenje kako bi mogla igrati na ključnim turnirima, poput Wimbledona i Olimpijskih igara, gdje je osvojila brončanu medalju.

„Sve mi ovo izgleda kao san“, priznaje ona, ističući da je podijelila svoju priču kako bi pomogla drugima i istaknula važnost ranog otkrivanja bolesti. Dodaje kako se osjećala obveznom podijeliti svoju priču, da bi podržala druge koji se suočavaju s istim izazovima.

„Ako ste me vidjeli kako se smijem na terenu posljednjih šest mjeseci, to je bilo iskreno. To nije uvijek bio slučaj. Tek kad sam shvatila da prijeti gubitak svega što sam izgradila, počela sam cijeniti ono što imam. Raku kažem: j..i se, ali i hvala ti“, zaključila je Dabrowski, emotivno govoreći o svom iskustvu.

