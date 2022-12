Srpski mediji frapirani su time što i dalje je popularnost Novaka Đokovića na Zapadu, točnije u Australiji - slaba! Početkom ove godine na izmaku Novak Đoković doputovao je u Australiju ne sluteći kako će proživjeti najgorih 11 dana svog života. Problemi s vizom bili su riješeni, ali samo na kratko, pošto je poslije odluke suda deportiran, a sve zbog toga jer nije procijepljen na Covid.

Slučaj podijelio Australiju, ali...

Njegov slučaj podijelio je zemlju, ali je velika većina Australaca bila protiv mogućnosti da Đokoviću vlasti dozvole da ostane u državi i sudjeluje na Australian Openu.

Čak 71 posto glasova bilo je za Đokovićevu deportaciju, 15 posto ispitanika poručilo je da im nije bitno da li će Novak igrati ili ne, dok je tek 14 posto ljudi smatralo da bi srpski tenisač trebalo ostati u Australiji.

Rezultate ankete iz siječnja 2022. godine je objavio "The Age", jedan od vodećih australskih medija, na čijem web izdanju mogu se vidjeti i rezultati ankete s istim pitanjem koja je provedena u prosincu 2022. godine. Datum objave teksta The Age-a - stoji 30. prosinca.

Godinu kasnije mnogo se promijenilo, ali jedno nije

"Kada je necijepljena teniska zvijezda, vjerujući da ima izuzeće od australskih zakona, privedena u Australiji, oči svijeta uprle su se u naš COVID režim. Godinu dana kasnije, mnogo toga se promijenilo", stoji u uvodu teksta The Age-a. Da, promijenilo se to da režim više nije tako strog jer koronavirus više ne vlada, odnosno pandemija je prošla, ali Zapad i dalje ne gleda blagonaklono na nekog tenisača koji iz jedne male zemlje kroji svjetski teniski pored, odnosno piše tenisku povijest.

"Šokantni rezultati. Oni ne žele Đokovića u Australiji. Novak ni sam ne zna što ga čeka na Australian Openu" - stoji u naslovu beogradskog tabloida Kurira.

Očekivano, ili ipak ne, i dalje je većina Australaca protivnik dolasku Novaka Đokovića.

Situacija je drugačija u odnosu na početak godine, a protiv Novakovog dolaska je 41 posto građana koji su sudjelovali u anketi, 29 posto je "nezainteresiranih", dok 30 posto onih koji su dali svoj glas vjeruje da je odluka o Đokovićevom "pomilovanju" dobra.

Ukinuta mu trogodišnja zabrana

Podsjetimo, srpskom tenisaču ukinuta je trogodišnja zabrana dolaska u Australiju i on je krajem 2022. godine stigao ponovo u zemlju u kojoj je proslavio puno uspjeha.

Novak će najprije igrati na turniru u Adelaidu, zatim i na Australian Openu, a kako sam kaže, nije siguran kako će ga dočekati navijači.

Nikola Pilić za Net.hr o Zapadu protiv Novaka

Teniski otac Novaka Đokovića, slavni Nikola Pilić, nam je u razgovoru od 14. siječnja ove godine kazao:

Pazite, Novak već godinama ima dva rivala u obliku Nadala i Federera, njima smeta Novak jer dolazi iz manje zemlje, što ima karizmu, personaliti, što je 350 tjedana broj 1, što je dosta godina... Jednostavno, je li on napravio neku grešku ili nije, najvjerojatnije je kad je izašao pod koronom i družio se s klincima

Tri dana prije, kad smo razgovarali s njim na istu temu, šjor Niko nam je otkrio priču kako su zapadni mediji i tamošnja javnost protiv Novaka Đokovića:

"Zapadnjački mediji toliko su jednosmjerni i subjektivni da čovjek mora reći 'čekaj sekundu, samo malo' ... Ono što se Đokoviću dogodilo na US Openu, na diskvalifikaciju, recite vi meni da je to slučajno napravio Federer, da je bezveze jednu loptu gurnija, nikad ne bi bio diskvalificiran, garantiram vam to. Ja sam 60 godina u tenisu i znam stvari koje se događaju", objasnio nam je.