Kako to obično biva uoči svakog Grand Slama, Novak Đoković ponovno je u centru događanja. Već se tjednima raspravlja hoće li srpski tenisač moći nastupati na US Openu, s obzirom na to da nije cijepljen. No, u moru priča o Novaku, javio se Ben Rothenberg, popularni američki novinar koji često kritizira srpskog tenisača.

Američki novinar popularnost je stekao što redovito i na nevjerojatne načine pokušava okaljati ugled Novaka Đokovića. Na svojem Twitter profilu je raspravljao o ljudima koji plaćaju svoja gostovanja u podcastima, a onda je iz vedra neba opalio po Noletu.

Rothenberg se prisjetio svibnja 2020. godine kada je Novak putem društvenih mreža pričao s Chervinom Jafariehom. Chervin je pričao o mijenjanju molekularne strukture vode te je preporučio zmijsko ulje koje sam proizvodi.

Teške optužbe

"Pričam o Chervinu Jafariehu, prodavaču zmijskog ulja koji je koristio platforme Novaka Đokovića da uvali ljudima veliki asortiman skupih s*anjskih proizvoda i to u vrhuncu pandemije 2020. godine", napisao je Rothenberg na svojem profilu.

Praktički je optužio ponajboljeg tenisača u povijesti kako je varao ljude diljem svijeta i primao mito. Ističe kako je Đoković svoj kanal prilagodio Chervinu koji je prodavao "čarobni napitak".

Naravno, njegove optužbe su neutemeljene, a Đoković se vjerojatno neće ni osvrnuti na njegove riječi. No, njegova kampanja protiv srpskog tenisača očito će se nastaviti…