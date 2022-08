Najbolji novinar za nogometne transfere Fabrizio Romano je pogriješio, a Chelsea doživio još jednu veliku neugodnost u ovom prijelaznom roku. Cijelo ljeto se pričalo kako će Marc Cucurella prijeći u redove Manchester Cityja, dok se u cijelu priču u ponedjeljak nije uključio londonski Chelsea.

Već smo naglašavali da Cucurellu Brighton ne pušta ako ne dobije 50 milijuna eura, a Građani su nudili 40. Chelsea se prije nekoliko dana uključio u cijelu priču i ponudio željenih 50 milijuna eura, ali to nije spriječilo Galebove da stopiraju transfer.

U srijedu navečer je nogometnim svijetom odjeknula vijest HERE WE GO!, a to je Fabriziov sinonim za završen transfer. U većini slučajeva to tako i bude, no jučer su se u Brightonu naljutili i napisali stav kluba o njegovom tweetu. U priopćenju se navodi kako ništa nije dogovoreno ni s jednim klubom.

Poslije svađe dolazi razmjena?

Fabrizio Romano je tako doživio jednu od većih neugodnosti u svojoj karijeri, a Chelsea još jednu u nizu ovog prijelaznog roka. Navodno je i Cucurellin agent viđen u Barceloni, što bi bilo još veće poniženje po Chelsea jer su im Katalonci ovaj prijelazni rok tako oduzeli Julesa Koundéa i Raphinhu.

Vidjet ćemo kako će cijela situacija utjecati na međusobne poslove na relaciji London-Barcelona. Neki od transfera baš između ova dva kluba se trebaju još dogovoriti, katalonski div ima želju potpisati kapetana Bluesa Cesara Azpilicuetu i lijevog beka Marcosa Alonsa.

Španjolci su s vodstvom Barcelone već dogovorili sve uvjete oko ugovora, ali ih Chelsea ne pušta jer im ugovori traju do Lipnja 2023, da stvar bude još zanimljivija od jutra stižu vijesti kako je Chelsea zainteresiran za dovođenje Pierrea Emericka Aubameyanga, dugogodišnjeg Arsenalovog kapetana, a sadašnjeg napadača Barcelone. Logično rješenje u ovom slučaju bi bila razmjena igrača…