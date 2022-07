Najpoznatiji i najrelevantniji ekspert za nogometne transfere, Fabrizio Romano, tvrdi da je brazilski nogometaš Raphinha novi igrač Barcelone. Leeds United i Barcelona konačno su postigli dogovor i prekinuli trakavicu koja se razvlačila tjednima.

Premda je sve vodilo ka tome da će Brazilac karijeru nastaviti u Chelseaju, Raphinha je tu opciju opak odbacio i odlučio se za prelazak na Camp Nou.

Romano tvrdi da će Barcelona iskrcati oko 58 milijuna eura plus još bonuse koji mogu narasti do 68 milijuna eura, a Leeds je to prihvatio i preostaje još samo odraditi papirologiju i formalnosti. Raphinha je navodno već sve dogovorio s Barcelonom i to još u veljači, a trebao bi potpisati ugovor na pet godina.

Talijanski ekspert za transfere tvrdi i kako je Leeds imao dogovor s Chelseajem, ali Raphinha je, navodno, bio toliko opsjednut prelaskom u Barcelonu, da je prekršio taj dogovor.