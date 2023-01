Ako tko poznaje Novaka Đokovića onda je to njegov teniski otac Nikola Pilić. Slavni splitski teniski stručnjak Šjor Niko bio je trener Novaku u mlađim danima, moglo bi se reći da je zapravo i otkrio njegov talent...

Stasao kod Pilića na akademiji

Đoković je kao klinac igrački stasao na Pilićevoj akademiji u Munchenu. Nikola Pilić mu je bio mentor, čovjek koji je nesebično dijelio znanje i iskustvo o tenisu i životu s njim, koji mu je pomogao da postane profi tenisač...

"Možda sam subjektivan, ali kad sve bacim na papir, kad sve izvažemo svi skupa što je dosad napravio i pod kakvim okolnostima, za mene je Novak Đoković najveći tenisač ikad", kazat će Nikola Pilić.

Novak Đoković osvojio je dominantno prvi Grand Slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) nakon tri sata igre.

Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. Grand Slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom. Također, Đoković se u ponedjeljak vraća na prvo mjesto ATP ljestvice.

'Ovo je Novakova točka na i'

Nikola Pilić nam se javio u ponedjeljak rano ujutro kako bi nam prokomentirao Novakov trijumf u Melbourneu...

"Ovo je točka na i svega što mu se prošle godine događalo u Melbourneu, ali Novak je i rekao da mu je to najveća pobjeda zato što su imali problema već i ove godine, a da ne kažem i ono kako su ga tretirali i deportirali na kraju, to je bilo sramota, politička sramota. Znate, kad sam vidio kako igra četvrtfinale i polufinale, bio sam uvjeren da će osvojiti Australian Open. Bez obzira što je Tsitsipas postao bolji tenisač nego prije", rekao nam je Nikola Pilić i dodao:

"Novak se borio i sa svojim emocijama, s obzirom da mu se dogodilo prošle godine. No, one sekunde kad je Novak osvojio Wimbledon i Masters u Torinu, onda mi je bilo jasno da mogu reći, tek onda, da je za mene, ja sam subjektivan kad je u pitanju Đoković. Pokušao sam biti objektivan - za mene je Novak, kad sam stavio sve stvari na papir, na vagu, ne podcjenjujući niti jedan milimetar Rafaela Nadala i Rogera Federera koji su izvanredni šampioni, da je Novak dokazao da je najbolji tenisač svih vremena, za mene."

'To je auspuh, to su emocije'

Mediji su pisali i o reakcijama Novaka Đokovića prema svom treneru Goranu Ivaniševiću. Nole zna u naletu bijesa za vrijeme mečeva zagalamiti na Gorana. Vidjeli smo to i na ovom Australian Openu. OVDJE i vi možete vidjeti jednu od takvih situacija. Ova je iz finala.

" Tu je posrijedi nešto drugo, niti malo ružno. To je jedan svojevrsni 'auspuh', to su emocije koje u tom trenutku izađu na površinu, to vam je normalno. Tri sekunde poslije toga se to zaboravlja. Novak, u biti, opravdava sebe zbog udaraca za koje je smatrao da ih je mogao napraviti bolje, međutim ako vidite Novakove intervjue i izjave, možete vidjeti kako Novak ima respekt prema svakom. Na koncu, i drugi imaju respekt. Evo, čestitao mu je i Federer. Novak je figura u teniskom svijetu, svatko ga respektira. Vidi se da je Novak šampion koji je u teškim uvjetima pokazao da ima psihičku, fizičku i tehnički kvalitetu - po meni - kad igra u 6 brzini, onda ga se na cementu (betonu, op.a) teško može dobiti".

"Trenirati Đokovića je poput treniranja Real Madrida. Ne pobijediš li dvije utakmice, vani si", izjavio je Ivanišević nakon meča jučer u Melbourneu za Marcu. Htio je Goran reći da je to stresan posao....

"I je. Goran je u pravu. Reći ću vam sad jednu stvar baš kad je pitanje toga. Kad je Novak imao 14 godina i nekoliko mjeseci. I jedne nedjelje - to je bio prosinac 2000. - kad je Goran bio u jako lošoj situaciji, Novak i Goran su odigrali jedan sparing. Inače, to mu je, za Gorana govorim, bila loša godina. U nedjelju poslijepodne smo igrali i tu se u biti Goran upoznao s Novakom. Ivanišević je za Đokovića u tom trenutku bio šampion koji je tri puta igrao finale Wimbledona", govori nam Šjor Niko i nastavlja:

Trening Gorana i Novaka kad je bio klinac

Tu su igrali 20-25 minuta, upoznali su se i mislim bez obzira na sve, dobro je rečeno - Real Madrid mora svaku utakmicu dobiti, a ako ne dobiješ svaku već nisi dobar. Tako je i Goranu s Novakom. No, bez obzira na sve, njih dvojica si idu, oni si odgovaraju itekako, bliski su si i uspješni u onom što rade. Ne bi osvojili toliko Grand Slamova zajedno. Ostavit će Novak, ako bude zdrav u narednih dvije do tri godine, ostavit će Novak veliki utisak u svjetskoj teniskoj povijesti. Već ju je i ispisao. I kao igrač i kao čovjek", zaključio je Nikola Pilić.

Inače, još prije nam je Nikola Pilić ispričao tu priču o upoznavanju Gorana i Novaka, odnosno njihovom prvom teniskom sparingu - treningu, na kojem se vidjelo da će Novak biti poseban tenisač. OVDJE pročitajte taj razgovor s Pilićem.