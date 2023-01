Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je prvi grand-slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) nakon tri sata igre.

Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. grand-slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom.Također, Đoković se u ponedjeljak vraća na prvo mjesto ATP ljestvice.

Đokovićev trener, legendarni Hrvat Goran Ivanišević, je nakon Novakovog osvajanja turnira podijelio svoje dojmove.

"Hajde da probam ovako. Ne bih rekao 100%, ali 97% igrača na turniru bi, ako u subotu dobiju rezultate magnetne rezonance, otišlo ravno u ured sudaca i povuklo se s turnira. Ali ne i on. On je s druge planete. Njegov mozak radi drugačije. S njim radim četiri godine, ali još uvijek se ponekad čudim kako njegov mozak radi. Dao je sve, 77 terapija dnevno. Svaki dan je bio sve bolji i bolji. Nisam ovo očekivao, iskreno. Bio sam šokiran", rekao je Ivanišević na početku.

Potom je opisao kako izgledaju dani s Đokovićem, koji se često zadere na njega tijekom mečeva, a njegove riječi privukle su veliku pažnju u Srbiji.

"Učim cijelo vrijeme, on je sve luđi i luđi", rekao je Goran i dodao:

"To mogu sada reći. Nema kraja ludilu. U pozitivnom smislu. Čovjek je nevjerojatan. Ne znam kako to da opišem. Mislio sam da sam sve vidio, ali onda vidiš ovo. Vjerojatno ću još nešto novo vidjeti. Nevjerojatno. Znam da je bio emotivan na terenu, nije bitno. Mi pričamo, on priča… ali kao što sam već rekao, način na koji je osvojio turnir, kako je igrao danas, bilo je dobrog, bilo je lošeg tenisa, ali nije važno jer je na kraju osvojio 10. titulu na Australian openu. Borba između Španjolske i Srbije je kao u rukometnoj utakmici. 22:22 je trenutno. Sada će godina biti zanimljiva."