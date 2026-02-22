FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Delry Beach /

Mektić u novom finalu: Evo protiv koga igra hrvatski tenisač

Mektić u novom finalu: Evo protiv koga igra hrvatski tenisač
×
Foto: Megan Briggs/Getty images/Profimedia

Za naslov će se Mektić i Krajicek u finalu boriti s američkim parom kojeg čine Benjamin Kittay i Ryan Saggerman

22.2.2026.
13:37
HinaSportski.net
Megan Briggs/Getty images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u nedjelju zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom u finale teniskog turnira u Delry Beachu.

Drugi nositelji Mektić i Krajicek su sa 6-4, 7-6(1) pobijedili par kojeg čine Kanađanin Liam Draxl i Jody Maginley s Antigve i Barbuda nakon sat i pol igre.

Za naslov će se Mektić i Krajicek u finalu boriti s američkim parom kojeg čine Benjamin Kittay i Ryan Saggerman. Kittay i Saggerman su do finala došli pobjedom nad američkim dvojcem Robertom Cashom i Jamesom Tracyjem.

Mektić i Krajicek protiv Kittayja i Saggermana igraju od 19:00.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!

Nikola MektićAtp Delray Beach
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx