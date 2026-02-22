Mektić u novom finalu: Evo protiv koga igra hrvatski tenisač

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u nedjelju zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom u finale teniskog turnira u Delry Beachu.

Drugi nositelji Mektić i Krajicek su sa 6-4, 7-6(1) pobijedili par kojeg čine Kanađanin Liam Draxl i Jody Maginley s Antigve i Barbuda nakon sat i pol igre.

Za naslov će se Mektić i Krajicek u finalu boriti s američkim parom kojeg čine Benjamin Kittay i Ryan Saggerman. Kittay i Saggerman su do finala došli pobjedom nad američkim dvojcem Robertom Cashom i Jamesom Tracyjem.

Mektić i Krajicek protiv Kittayja i Saggermana igraju od 19:00.

