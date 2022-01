Zločesti dečko svjetskog tenisa, Nick Kyrgios, sve je donedavno glasio kao najveći kritičar Novaka Đokovića. Poznato je koliko ga je kritizirao zbog ponašanja u vrijeme pandemije, pogotovo nakon što je organizirao Adria Tour.

Međutim, u trenutku kad su krenuli Đokovićevi problemi u Australiji prvi je stao u njegovu obranu. Kyrgios je u prvom kolu Australian Opena slavio protiv Liama Brodyja, a nakon meča stao je pred novinare. Pitanja o Đokoviću bila su neizbježna.

Nesuglasice

"Đoković i ja smo imali neke nesuglasice u prošlosti. Ali, bilo da je Novak ili netko drugi napravio bih istu stvar. Nisam to učinio zato što je Srbin. Da je neki drugi tenisač bio u takvom scenariju zauzeo bih se za ono za što mislim da je ispravno. Slučajnost je da se to dogodilo baš Novaku. I znate, bila je to ozbiljna priča. Sada imamo i malu "bromansu" ovdje. Nije da se žalim. Čak mislim da ću da ga pitati da igramo parove zajedno", poručio je na iznenađenje svih Kyrgios.

Prvi tenisač svijeta doputovao je u ponedjeljak u Beograd nakon što su mu australske vlasti uskratile vizu i deportirale ga jer nije cijepljen protiv koronavirusa. Đoković je sletio iz Dubaija, a u beogradskoj zračnoj luci "Nikola Tesla" dočekao ga je veliki broj novinara i navijača.

On se ranije u nedjelju ukrcao u zrakoplov kako bi otišao iz Australije nakon što je savezni sud potvrdio vladinu odluku o ukidanju njegove vize, uz obrazloženje da Đokovićeva odluka da se ne cijepi protiv koronavirusa predstavlja rizik za zemlju.

