Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković već se četvrti dan nalazi ‘zarobljen’ u hotelu u napetom iščekivanju hoće li uspjeti pobiti odluku australske vlada da ga deportira iz zemlje zbog toga što nije cijepljen. Ovaj slučaj podijelio je svijet te su reakcije dosta različite. Neki ga kritiziraju, dok ga neki brane. Među onima koji su stali u njega najviše je iznenadio australski tenisač Nick Kyrgios, koji ga je u prošlosti dosta kritizirao zbog ponašanje za vrijeme pandemije. No, u ovom slučaju je stao na njegovu stranu.

"Ako mu dozvole igrati na Australian Openu, ne želim se sastati s njim. Mislim da će biti isprovociran i fokusiran da igra dobro i pokaže to svima. Ne želim naletjeti na takvog Novaka. Ovo je samo dodatno gorivo za njega. Znam koliko je kompetitivan. Ne postajete veliki šampion ako ne preskočite prepreke kakva je ova. Mislim da je proveo izazovnih nekoliko dana u sobi. Sve što kažem je da će biti opasno ako bude na terenu preko puta vas na Australian Openu", kazao je.

"Ne želim igrati s njim sada. To je sigurno. Neka netko drugi bude s njim u ždrijebu. Ja sam Nick Kyrgios, samo sam tenisač. Nije moje da komentiram toliko ovo. Ako stavite to na ovaj način, mislim da su mediji odradili loš posao. Ako netko ima mišljenje, vi ste za ili protiv. Očigledno je sve ovo jedna velika zbrka i mislim da nismo otišli na pravi put. Sve je ovo previše, nadam se da će se riješiti što je prije moguće", kazao je na konferenciji za novinare. Potom je gostovao u jednom podcastu gdje je govorio o istoj temi.

"Bit će je**no ljut. Ako mu na kraju dopuste da igra, bit će ga je**no teško pobijediti. Ako bude mogao igrati, ne bih želio igrati protiv njega", poručio je.

Ne razgovaraju

"Zbog tenisa i sporta, potreban nam je ovdje. To je jednostavno. On je jedan od najutjecajnijih u našem sportu ikada. Ako mu bude dozvoljeno igrati, mislim da će to biti dobro za tenis. Samo želim da se ovo završi, suosjećam s njim. Nije humano ovo što mu se događa, zar ne?", dodao je.

Potvrdio je i da s Đokovićem neko vrijeme ne razgovara.

"To je smiješna stvar vezana za nas dvojicu. Mi smo bili prijatelji, trenirali smo na turnirima zajedno, a onda su nas mediji "posvađali". Sve su to preuveličali i napravili stvar 30 puta gorom. On bio jedan od rijetkih koji mi je prišao kad sam bio mlađi i rekao mi da je uvijek tu da mi pomogne. Tijekom požara prošle godine bio je tu da pomogne zemlji, brzo to zaboravljamo. Nije morao to napraviti, mnogi i ne bi, jer su sebični, kao što je većina sportaša. Ne zaboravite ovo. Mogu koristiti ovo za svoj publicitet i složiti se s većinom da Novak nije dobar lik. Ali mislim da to nije pravi način", poručio je.