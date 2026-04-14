Neuspješan povratak Čilića: Po vrlo hladnom vremenu puno se bolje snašao 10 godina mlađi Nijemac

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se plasirao u 2. kolo ATP turnira u Muenchenu, njega je u susretu 1. kola sa 6-2, 6-3 za sat i devet minuta svladao Nijemac Daniel Altmaier.

Bio je drugi ovogodišnji susret Čilića i Altmaiera i prva pobjeda Nijemca, nakon što je Čilić bio uvjerljiv u 1. kolu Australian Opena sa 6-0, 6-0, 7-6.

Čilić je u Muenchenu zaigrao po prvi put nakon 2013. godine, ali povratak u grad u kojem je igrao dva finala (2010, 2012) nije bio uspješan. Po vrlo hladnom vremenu puno se bolje snašao 10 godina mlađi Nijemac.

Mogao je meč krenuti u drugačijem smjeru da je Čilić kod rezultata 2-2 u prvom setu iskoristio jednu od dvije "break-lopte", ali u oba je slučaja Altmaier odlično servirao.

S druge strane, u sljedećem gemu Čilić je napravio dvije dvostruke servis pogreške, drugu na "break-loptu" što je dodatno dalo vjetar u leđa Nijemcu.

Još jednim lošim gemom na svom servisu Čilić je izgubio prvi set sa 2-6.

Ključni trenutak drugog seta dogodio se u šestoj igri kada je Altmaier napravio jedini "break" kojega je očuvao do kraja.

