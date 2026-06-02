FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U 77. GODINI /

Umro Andrej Baša, direktor Melodija Istre i Kvarnera

Umro Andrej Baša, direktor Melodija Istre i Kvarnera
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Do posljednjih dana aktivno je sudjelovao u pripremama ovogodišnjeg izdanja MIK-a

2.6.2026.
8:10
Hina
Goran Kovacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Preminuo je Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK), ostavivši iza sebe više od pet desetljeća rada na glazbenoj i festivalskoj sceni. Baša je preminuo u 77. godini, ostavivši iza sebe golemo glazbeno nasljeđe i generacije izvođača s kojima je surađivao, objavio je HRT.

Andrej Baša je kao skladatelj, aranžer, producent i organizator obilježio desetljeća domaće festivalske scene, a posebno festival Melodije Istre i Kvarnera. S MIK-om je bio povezan tijekom gotovo cijelog profesionalnog života, obavljajući različite uloge – od autora, izvođača i dirigenta do organizatora, da bi od 1993. godine postao njegov umjetnički ravnatelj i direktor.

Umro Andrej Baša, direktor Melodija Istre i Kvarnera
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani, a život i karijeru vezao je uz Rijeku. Diplomirao je na Akademiji za glazbu u Ljubljani, svirao klavijature te bio član legendarne riječke grupe 777. Tijekom bogate karijere surađivao je s brojnim poznatim hrvatskim izvođačima, a prema ranijim podacima, autor je više od 850 skladbi. Kao aranžer, producent i instrumentalist sudjelovao je na više od dvije tisuće glazbenih projekata.

Osim rada na MIK-u, vodio je riječki tonski studio AB i diskografsku kuću Melody. Bio je i umjetnički direktor Hrvatskog dječjeg festivala te festivala mladih u New Yorku. Do posljednjih dana aktivno je sudjelovao u pripremama ovogodišnjeg izdanja MIK-a.

 

FestivalSmrtUmjetnostDirektor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike