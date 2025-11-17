Nestvarna razlika na vrhu ATP-a: Prva dva mjesta dalja od trećeg nego treće od zadnjeg
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 75. poziciju,
Borna Ćorić je kao i prošli tjedan 115. tenisač svijeta, dok su Dino Prižmić i Luka Mikrut napredovali jedno mjesto. Prižmić je ovaj tjedan na 122. mjestu, a Mikrut na 161. mjestu ATP ljestvice. Matej Dodig je skočio šest mjesta i ovaj tjedan zauzima 236. mjesto na ljestvici.
Nakon ATP završnice među vodećim tenisačima nije bilo većih promjena. Prvo mjesto i dalje drži Španjolac Carlos Alcaraz s 12.050 bodova, a odmah iza njega nalazi se pobjednik završnog turnira, Talijan Jannik Sinner, koji ima 11.500 bodova. Na trećoj poziciji ostao je Nijemac Alexander Zverev s 5160 bodova.
