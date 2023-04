Nakon skandala oglasila se i kći Milorada Dodika: 'Da je to trn u oku mnogih, to će se jednoga dana saznati'

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik bio je u srijedu prisiljen skrušeno se pravdati i ispričavati tenisaču Novaku Đokoviću nakon što je ranije brutalno uvrijedio i njega i njegovu obitelj.

Društvenim mrežama ranije tijekom dana proširila se snimka nastala uoči intervjua kojega je Dodik u utorak dao srbijanskom javnom servisu RTS. Prije intervjua, nesvjestan da su mikrofoni već uključeni, Dodik je s voditeljem komentirao teniski turnir ATP 250, koji je prošlog tjedna održan u Banjoj Luci i na kojemu je nastupio Đoković.

Vulgarnim rječnikom Dodik je kazao kako su Đokovići "teški" te kako se oni i njihovi suradnici bave "ciganskim poslovima".

"Mogu ti reći da su ovi Đokovići teški u p**ku… Ljudi sve to doživljavaju na emocije, ali kada uđeš u posao, uf… Ciganija poprilična, mogu ti reći. Oni suradnici njihovi i to", kazao je Dodik voditelju.

Dodatno se potužio zbog činjenice da Đoković nije ispunio njegova očekivanja, odnosno zbog toga što je ispao u četvrtfinalu, a organiziratori su sva očekivanja od turnira temeljili na tome da će biti finalist.

Nakon svega se ispričao.

"Ispričavam se ako je spekultivni prikaz na mrežama povrijedio članove obitelji Đoković. Mene jest. Hvala RTS-u za moju neprospavanu noć. Ne mogu vjerovati da su to napravili na ovako gnusan način. Kao iskreni štovatelj Novaka Đokovića i kao tenisača i kao čovjeka, želim svu sreću njemu i njegovoj obitelji", napisao je Dodik u isprici koju je ponudio na Twitteru."

Nakon svega oglasika se i njegova kći Gorica.

"Pustiš tako prve petlove da propjevaju, kokoši da se iskokodaču, drekavce da se oglase… pustiš i čekaš da vidiš tko se prvi i tko se najviše obradovao za nešto što će se na kraju kao po pravilu ispostaviti kao uveličavanje, friziranje, spin ili kako god to hoćete to nazvati. Tko je zaista želio čuti ono što je rečeno, shvatio bi da ni jedna uvreda prema porodici Đoković upućena nije, nego prema suradnicima koji, kao što i Milorad ima pojedine oko sebe, na račun njihovog prezimena vedre i oblače ostavljajući jako ružan dojam radnicima koji su radili na izvođenju radova za Srpsku open", počela je Gorica pa nastavila

"Da je Srpska open bila trn u oku mnogih, to će se jednoga dana saznati, mi već znamo tako da smo i očekivali raznorazne spletke. Ali ovo nismo, mada od koga je i malo je! Milorad ima unuka koji je dobio ime po Novaku, mislim da je samo to dovoljan pokazatelj koliko se taj čovjek poštuje i voli, kako on tako i cijela njegova obitelj. Novakov otac je dolazio na naša privatna slavlja, Milorad je išao kod njih, nikada nisam u kući čula ni jednu ružnu riječ vezano za bilo koga od njih. Sve što radite ovom čovjeku ima tko i da vrati, sto puta sam ovdje napisala i sada ću, sve ovo gleda netko odozgo i samo polako poravna se sve to."

Na kraju je dodala:

"Prije svega, kako nitko neće reći evo ja ću, da nije bilo Milorada ovaj turnir se ne bi dogodio sada, to su dogovorili on i Srđan. Sada se pokušava ovim idiotskim snimkom umanjiti uloga Milorada u svemu tome i zasluge pripisivati nekome drugom. Opet i to razumijem, mnogim velegradskim novinarima Milorad je seljak jer nije po njihovim mjerilima pa jedva dočekaju da sve dobro što on uradi ili 'ne vide' ili što više umanje, čak i podsmjehuju", zaključila je Gorica Dodik.