OBOŽAVATELJIMA ODUZIMA DAH / Atraktivna sportašica inspiraciju pronašla u ljepotici hrvatskog porijekla: 'Nas dvije imamo slične životne priče'

Američka bivša profesionalna tenisačica, atraktivna Rachel Stuhlmann (31), tijekom svoje karijere nije zabilježila velike uspjehe. Ona je samo igrala tenis na Sveučilištu u Missouriju četiri godine (od 2010. do 2014.) i stekla nacionalni renking u singlu i parovima pa nakon toga završila karijeru i počela se baviti novinarstvom, u kojemu je puno uspješnija. Zgodna Rachel plijeni pažnju svojim izgledom gdje god da se pojavi, za njom su se okretale glave na prošlogodišnjem US Openu, a i zvijezda je na društvenim mrežama. Rachel sebe opisuje kao "tenisku influencericu broj jedan" i ne skriva da je inspiraciju pronašla u prelijepoj Paige Spiranac, bivšoj golferici, a sada influencerici i po mnogima najljepšoj sportašici na svijetu. Za Paige je rekla: ''Poštujem to što je Paige Spiranac napravila za sport kao što je golf. Nas dvije imamo slične životne priče i ja želim promovirati tenis na svoj način".