Ne brinite, kad biste me gledali svakog dana, ne biste bili zabrinuti jer i inače puno šepam. Uvijek osjećam bolove u stopalu, posebno poslije igranja trosatnog meča ili dugog treninga.. Imam kroničnu ozljedu stopala za koju nema lijeka. To je dio mog života i negativna strana kad ne mogu brzo završiti meč. Izjavio je to nedavno Rafael Nadal i zabrinuo svoje fanove

Španjolac je prvi put bolove u stopalu osjetio 2005. godine, kad je ustanovljeno da boluje od rijetke bolesti Müller-Weissovog sindroma, čija ga je dijagnoza gotovo natjerala da napusti profesionalni tenis i koji je ovih godina zahvatio druge dijelove njegova tijela.

Ova bolest se teško otkriva dok je u ranoj fazi. Liječnici postanu sigurni da se radi o njoj tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem dijelu stopala, ti dijelovi natiču, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do koljena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava.

Nažalost, što će biti stariji, Španjolac će imati sve više problema s ovom bolešću jer simptomi najviše pokazuju u kasnijoj životnoj dobi. Njegovo kretanje na terenu bit će sve sporije i teže kako vrijeme prolazi.

Nadal je ovog utorka pobijedio Novaka Đokovića i plasirao se u polufinale Roland Garrosa. Sada je pak procurilo da je u Pariz poveo svog liječnika Angel Ruiza, a španjolski novinar Angel Garcia otkrio je za Radio Cope kako se Nadal podvrnuo posebnoj terapiji. Navodno je cijelo stopalo anestezirao kako bi mogao igrati, no zbog tog tretmana bi mogao imati posljedice.

Nadal navodno pati od nekroze stopala i praktički mu stopalo umire te bi mogao prekinuti igrati dok ne pronađe pravo rješenje. Španjolac navodi da bi to moglo trajati mjesec, pola godine ili da ga više nikad ne vidimo na terenu.

Avaskularna nekroza je smrt koštanog tkiva zbog nedostatka opskrbe krvlju. Također se zove osteonekroza, a može dovesti do malih napuknuća u kosti i konačnom kolapsu kosti.