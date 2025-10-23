Mlada tenisačica objavila poruke koje lede krv u žilama: 'Ubij se, smeće'

Njemačka tenisačica Eva Lys (50. na WTA ljestvici) javno je progovorila o brutalnim porukama mržnje koje je primila nakon poraza na Pan Pacific Openu u Tokiju, gdje ju je u osmini finala svladala Kanađanka Victoria Mboko sa 6-1, 6-1.

Nedugo nakon meča, Lys je na svom Instagram Storyju objavila niz poruka koje su joj stigle putem društvenih mreža, a među njima su bile i šokantne uvrede te prijetnje smrću.

Jedan korisnik napisao joj je: “Nadam se da više nikad nećeš stati na teniski teren, talentirana k**** bez pokrića. Idi na OnlyFans.”*

Drugi joj je poručio: “Ubij se, smeće.”

Treći je dodao: “Izgledaš dobro, ali molim te – povuci se iz tenisa.”

Lys je uz objavljene poruke kratko napisala: “Tennis je zabavan – dok ne postane.”

Ovo, nažalost, nije prvi put da je 22-godišnjakinja iz Hamburga izložena nasilju na internetu. Još ranije upozoravala je da većina takvih poruka dolazi iz krugova klađenja na sport, od ljudi koji gube novac na njezinim mečevima.

“Sto posto sam sigurna da dolaze iz betting scene. Pišu koliko su izgubili zbog mene i prijete mi, traže da im vratim novac,” rekla je tada Lys.

Slična iskustva podijelile su i njezine kolegice, poput Katie Boulter, koje su također javno objavile poruke prepune mržnje.

Lys je zaključila da količina online zlostavljanja raste proporcionalno s većom medijskom vidljivošću i prijenosima mečeva:

“Što više ljudi zna za mene, to više mržnje stiže. Nažalost, postaje dio svakodnevice.”

Ova nova objava ponovno je otvorila pitanje zaštite sportašica na društvenim mrežama i odgovornosti platformi u borbi protiv online nasilja.

