Đokovićev meč otkazan zbog sigurnosnih razloga

Foto: Hector Retamal/afp/profimedia

Meč Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitsipasa otkazan je na dan kada se trebao igrati

31.10.2025.
11:46
M.G.
Hector Retamal/afp/profimedia
Novak ĐokovićStefanos Tsitsipas trebali su u petak odigrati prijateljski meč u Ateni, no on je otkazan u pšosljednjem trenutku zbog "sigurnosnih razloga".

Grčke vlasti su, naime, odlučile da sigurnosni uvjeti nisu zadovoljeni.

Meč se trebao održati u palači Zepion u centru Atene i očekivalo se da će mu prisustvovati velik broj gledatelja.

Policija i sigurnosne službe su, međutim, odlučile otkazati meč zbog mogućih problema i procijenjenog rizika.

Ovo otkazivanje neće utjecati na održavanje službenog teniskog turnira u Ateni koji počinje 2. studenog.

