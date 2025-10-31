Đokovićev meč otkazan zbog sigurnosnih razloga

Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas trebali su u petak odigrati prijateljski meč u Ateni, no on je otkazan u pšosljednjem trenutku zbog "sigurnosnih razloga".

Grčke vlasti su, naime, odlučile da sigurnosni uvjeti nisu zadovoljeni.

Meč se trebao održati u palači Zepion u centru Atene i očekivalo se da će mu prisustvovati velik broj gledatelja.

Policija i sigurnosne službe su, međutim, odlučile otkazati meč zbog mogućih problema i procijenjenog rizika.

Ovo otkazivanje neće utjecati na održavanje službenog teniskog turnira u Ateni koji počinje 2. studenog.

