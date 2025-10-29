Đoković se ovome nije nadao: Osvanuo je na tribini i uslijedila je žestoka reakcija

Novak Đoković nedavno je donio veliku životnu odluku koja je iznenadila sportsku javnost. Sa svojom obitelji napustio je dosadašnju rezidenciju i preselio se u Grčku, odabravši Atenu kao svoju novu bazu. Dok se obitelj prilagođava mediteranskom načinu života, Đokovićev prvi veći izlazak u javnost, na košarkaškoj utakmici Eurolige, otkrio je da ga i u novom domu prati sjena kontroverzi koje su obilježile njegovu karijeru.

Atena kao nova baza: Luksuz, škola i poslovni planovi

Prema dostupnim informacijama, obitelj Đoković skrasila se u Glyfadi, luksuznom i mondenom obalnom predgrađu smještenom južno od grčke prijestolnice. Ovo područje poznato je po visokom standardu života, predivnim plažama i ekskluzivnim nekretninama, što ga čini idealnim izborom za one koji traže privatnost i udobnost. Novak, njegova supruga i njihovo dvoje djece, sin u dobi od 11 i kći u dobi od 8 godina, započeli su s integracijom u lokalnu zajednicu. Djeca su već upisana u jednu od prestižnih privatnih škola te su krenula s pohađanjem nastave u novoj akademskoj godini.

Osim što Atenu vidi kao idealno mjesto za obiteljski život, Đoković ima i ozbiljne poslovne planove vezane za Grčku. U tijeku je proces otvaranja teniske akademije koja bi trebala nositi njegovo ime, čime planira doprinijeti razvoju tenisa u regiji. Usporedno s tim, srpski tenisač navodno je podnio i zahtjev za takozvanu "zlatnu vizu". Riječ je o programu koji Grčka nudi stranim državljanima, omogućujući im dobivanje dozvole za stalni boravak u zamjenu za značajna financijska ulaganja u zemlju, najčešće u nekretnine ili poslovanje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok se priprema za nove sportske izazove, Đoković je već pronašao i terene za trening. Viđen je kako trenira u teniskom klubu Kavouri, koji se nalazi u neposrednoj blizini njegove nove rezidencije. Ipak, čini se da je njegova preferirana opcija za intenzivne pripreme klub Tatoi, smješten na periferiji grada, koji nudi vrhunske uvjete i potrebnu privatnost.

Neočekivani doček u OAKA areni

Svoju prisutnost u Ateni Đoković je potvrdio 28. listopada 2025. godine, kada se u društvu sina Stefana pojavio u legendarnoj OAKA areni. Došli su pogledati uzbudljivu utakmicu košarkaške Eurolige između domaćeg Panathinaikosa i Maccabija iz Tel Aviva. Domaća momčad slavila je pobjedu s uvjerljivih 99:85, no sportski spektakl ostao je u sjeni reakcije publike na Đokovićevu prisutnost.

Kada se njegovo lice pojavilo na velikom ekranu u dvorani, umjesto očekivanog pljeska dobrodošlice, s tribina su se začuli glasni zvižduci i negodovanje. Ovaj neočekivani doček jasno je pokazao da dio grčke javnosti ima podijeljeno mišljenje o teniskom velikanu. Prema medijskim napisima, razlog ovakve reakcije leži u nekim njegovim ranijim javnim istupima i kontroverznim izjavama koje su, očito, ostale zapamćene među dijelom navijača. Čini se da mu navijači nisu zaboravili određene pjesme koje je pjevao, a koje su u prošlosti izazvale burne rasprave u regiji.

Sport i kontroverze kao neodvojiv dio karijere

Incident u Ateni samo je posljednji u nizu primjera koji pokazuju kako je karijera Novaka Đokovića isprepletena ne samo s nevjerojatnim sportskim uspjesima, već i s kontroverzama koje izazivaju snažne reakcije javnosti. Njegovi stavovi o cijepljenju, politički komentari i potezi izvan terena često su ga stavljali pod povećalo medija i dijelili publiku. Dok ga jedni slave kao beskompromisnog borca za vlastita uvjerenja, drugi ga kritiziraju zbog poteza koje smatraju neprimjerenima za sportaša njegova kalibra.

Preseljenje u Atenu predstavlja novi početak za Đokovića i njegovu obitelj, no doček u OAKA areni jasan je podsjetnik da se od vlastite prošlosti i javne percepcije ne može lako pobjeći, bez obzira na geografsku lokaciju. Njegov život u Grčkoj bez sumnje će i dalje biti pod budnim okom javnosti, koja će pratiti ne samo njegove sportske rezultate, već i svaki njegov korak izvan teniskog terena. Vrijeme će pokazati hoće li mediteranska klima i novi početak uspjeti ublažiti tenzije ili će Đoković i u Ateni ostati figura koja jednako snažno inspirira i provocira.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši se vraćaju u akciju: Hrvatska započinje pripreme za Euro uz dvije provjere