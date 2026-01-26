FREEMAIL
NEKAD ZAJEDNO /

Napeti hrvatski derbi za četvrtfinale u Australiji pripao Mati Paviću

Napeti hrvatski derbi za četvrtfinale u Australiji pripao Mati Paviću
Foto: Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia

U prvom setu je svaki par držao svoj servis do 6-5 kada su Pavić i Arevalo napravili jedini break

26.1.2026.
9:38
Hina
Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia
U osmini finala Australian Opena, na turniru parova, dogodio se hrvatski derbi u kojem su Mate Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora sa 7-5, 4-6, 7-6 (7) pobijedili Nikolu Mektića i njegovog partnera, Amerikanca Austina Krajiceka.

U prvom setu je svaki par držao svoj servis do 6-5 kada su Pavić i Arevalo napravili jedini break koji je automatski značio osvajanje prvog seta. Mektić i Krajicek su uzvratili u drugoj dionici. Napravili su break na samom startu i prednost čuvali do kraja i ulaska u odlučujući set.

Zašto je Novak Đoković umalo diskvalificiran s Australian Opena?

U trećoj dionici opasniji su bili Pavić i Arevalo te su četvrti nositelji bili bliže oduzimanju suparničkog servisa. No, propustili su tri break lopte zbog čega se ušlo u kulminaciju meča, tie break trećeg seta.

U njemu su Pavić i Arevalo bili u stalnoj prednosti, od 6-3 do 8-4. Mektić i Krajicek su došli do 7-8, ali su uslijedila dva poena u nizu Pavića i Arevala, koji je bio na servisu te potvrda njihove pobjede.

U četvrtfinalu će Pavić i Arevalo igrati protiv Britanca Lukea Johnsona i Poljaka Jana Zielinskog.

POGLEDAJTE VIDEO: Švicarci mu ne mogu ništa: Kuzmanović radi čuda na golu

