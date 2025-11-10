FREEMAIL
LOŠ START /

Mate Pavić poražen u prvom meču na ATP finalu

Foto: Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia

U meču koji je trajao sat i 24 minute Pavić i Arevalo su izgubili po jedan servis u svakom setu, a suparnicima nisu oduzeli ni jednom početni udarac iako su imali sedam prilika za to

10.11.2025.
14:22
HinaMaj Gašparac
Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo poraženi su u prvom meču skupine B na ATP završnici u Torinu, bolji su od njih sa 6-3, 7-5 bili Britanci Neal Skupski i Joe Salisbury.

U meču koji je trajao sat i 24 minute Pavić i Arevalo su izgubili po jedan servis u svakom setu, a suparnicima nisu oduzeli ni jednom početni udarac iako su imali sedam prilika za to.

Pavić i njegov partner najviše mogu žaliti za drugim setom u kojemu su imali vodstvo 5:4 i na servis suparnika propustili četiri set lopte.

U drugom meču u skupini u utorak Pavić i Arevalo igraju protiv Amerikanaca Christiana Harrisona i Evana Kinga.

