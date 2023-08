Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić završila je u utorak nastup na zadnjem grand slam sezone US Openu u prvom kolu, bolja od nje je bila 204. tenisačica svijeta Amerikanka Saschia Vickery s 2-6, 7-5, 6-2.

Prvi set je Vekić američkoj tenisačici uzela servis dva puta i privela ga kraju u svoju korist nakon 40 minuta igre. Međutim, nakon toga je Amerikanka i u drugom i u trećem setu oduzela Vekić prvi servis po dva puta, a svoj izgubila samo jednom, zahvaljujući čemu je dobila meč.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vekić je u meču koji je trajao dva sta i 22 minute servirala šest aseva, a Amerikanka sedam. No Vekić je napravila sedam dvostrukih pogrešaka i čak 48 neprisiljenih. Svoj je servis Vekić izgubila četiri puta, a suparnici ga je uzela tri puta.

Ovo je bio njihov prvi međusobni susret.

Bez plasmana u drugo kolo US Opena ostao je i Borna Ćorić, no u drugom kolu Hrvatska ima još dva predstavnika Bornu Goju i Petru Martić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ćorić se oprostio od posljednjeg Grand Slama sezone, US Opena već u prvom kolu nakon poraza od Argentinca Sebastiana Baeza sa 5-7, 5-7, 1-6.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon prošlotjedne pobjede u polufinalu ATP turnira u Winston-Salemu, 22-godišnji Argentinac Sebastian Baez nadjačao je Bornu Ćoriću i u prvom kolu US Opena, 22-godišnji Argentinac slavio je nakon tri seta sa 7-5, 7-5, 6-1.

Borna je svoju priliku u ovom meču propustio u prvom setu u kojem je imao četiri break lopte, ali ih nije iskoristio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ćorić, koji je bio postavljen za 27. nositelja, je već u prvom gemu imao dvije break lopte, no mladi Argentinac se izvukao osvojivši početi gem. U nastavku prvog seta nije bilo break lopti sve do jedanaeste igre kada je Ćorić imao još dvije lopte za obrat, no obje je propustio. Nažalost, u idućem gemu Baez je iskoristio break loptu za 7-5 i osvajanje seta.

U drugom setu 22-godišnji Baez je poveo 3-0, imao je 4-1 i 5-2, ali se Borna vratio izjednačivši na 5-5. Argentinac potom osvaja gem za 6-5, te radi novi break za 7-5 i 2-0 u setovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treći set je bio "jednosmjerna ulica". Mladi "Gaučo" je poveo 3-0, Borna je smanjio na 3-1, da bi Baez nanizao još tri gema za konačnih 6-1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za hrvatskog reprezentativca ovo je bio deveti nastup u glavnom ždrijebu u Flushing Meadowsu, gdje je 2020. plasmanom u četvrtfinale ostvario svoj najbolji rezultat na Grand Slam turnirima.

U ranije odigranom susretu Petra Martić je pobijedila Njemicu Tatjanu Mariju sa 6-2, 6-1 izborivši plasman u 2. kolo.

Martić je do pobjede protiv 36-godišnje Njemice, 47. na WTA ljestvici, stigla uvjerljivim nastupom nakon svega 67 minuta igre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska tenisačica je do prve prednosti stigla u trećem gemu načinivši break za vodstvo 2-1, a potom je pri rezultatu 4-2 još jednom oduzela servis njemačkoj tenisačici.

U drugom setu 32-godišnja Martić je povela 4-0, uz dva oduzeta servisa, a potom je kod 5-1 još jednom oduzela servis suparici za konačnih 6-1.

Bio je to njihov peti međusobni susret i četvrta pobjeda hrvatske tenisačice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom kolu Martić, koja se trenutačno nalazi na 37. mjestu WTA ljestvice, igrat će protiv Čehinje Marie Bouzkove koja je sa 7-5, 6-4 bila bolja od Amerikanke Ashlyn Krueger.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.