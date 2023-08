NAJAVILA VRUĆI US OPEN / Najseksipilnija tenisačica svijeta ostavila obožavatelje bez daha :'Ovo bi trebalo biti protuzakonito'

Obožavatelji Rachel Stuhlmann ostali su zatečeni nakon što je podijelila fotografije četiriju upečatljivih outfita. Teniska influencerica je na Instagramu podijelila fotografije sa svojih 312.000 pratitelja. Rachel je podijelila objavu uz naslov: "Bok US Open. Party 'Taste of tenis' moje su četiri najdraže noći u godini. Koji izgled plavog tepiha 2023. ti je najdraži?" 31-godišnjakinja je svojim obožavateljima pokazala odjeću koju je tijekom godine nosila za događanja Taste of tenis. Fotografirala se u četiri različite haljine, ostavivši svoje obožavatelje očaranima. Mnogi su u komentarima obasuli Rachel komplimentima o tome kako izgleda. Jedan je napisao: "Spektakularno lijepa." Dok je drugi komentirao: "Apsolutno zapanjujuće." Treći je dodao: "Umri prekrasna." Jedan drugi obožavatelj se našalio da izgleda predobro, objavivši: "Ovo bi trebalo biti protuzakonito."