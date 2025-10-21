Ukrajinska tenisačica šokirala: 'Ne mogu ih pobijediti, imaju više testosterona'

Marta Kostjuk 27. je tenisačica svijeta na WTA listi. Nama u Hrvatskoj je najpoznatija po epskom meču s Donnom Vekić u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu kada je Donna slavila nakon tri sata igre i naposljetku došla do finala.

Marta Kostjuk za Tennis365 govorila je o tome kako nema šanse protiv Sabaljenke i Swiatek zbog biologije. "Protiv Ige uopće nisam bila spremna. Igrala sam s njom prije više od godinu dana i bila je vrlo jaka. S Arinom Sabaljenkom znam da je teška borba. Imam svoje vještine, ali na kraju dana, sve su puno veće od mene, puno više od mene, puno jače od mene", kazala je Ukrajinka pa nastavila.

"Svi imamo svoju biološku strukturu. Neki imaju višu razinu testosterona, neki nižu. To je jednostavno prirodno i to definitivno pomaže. Osjećam se manjom od njih. Pokušavam vidjeti kako mogu pobijediti ove igračice s teniskim vještinama koje imam, ali moram se više potruditi, moram trčati puno više od njih da bih dobila poen", kazala je Kostjuk.

'Izgledam puno manje od svojih protivnica'

Kako to prebroditi?

"Ne mogu se povećati za 10 kg ili pet centimetara, pa moram iskoristiti sve što imam 100 posto. Druge igračice imaju veću prednost u drugim stvarima. Takva sam jednostavno. Gledam fotografije kada se rukujemo na mreži i izgledam puno manje od nekih svojih protivnica. To je jednostavno dio sporta i izazov za mene da se suočim s tim igračicama. Mnogo je, mnogo stvari koje mogu učiniti da budem bolja, ali one imaju prednost nada mnom", otvorila je dušu ukrajinska tenisačica.

Jesu li šampionke i mentalno jače?

"Njihovo samopouzdanje je jednostavno drugačije. Igrala sam nekoliko tijesnih mečeva protiv Arine i vidite kako ona izvodi brejk lopte. Jednostavno je nije briga. Ne sumnja da će ih spasiti. Udara snažan servis i forhend. Nema sumnje, ona je broj 1 na svijetu, igrala je mnogo finala i ima to samopouzdanje. To joj pomaže da nema sumnji. Meni nije tako lako igrati bez sumnje. To je zanimljiv sport i uživam u putovanju pokušavajući ga shvatiti", zaključila je Kostjuk.

