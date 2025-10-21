EGZODUS /

Rusija ostala bez još jedne perspektivne tenisačice: 'Jako sam uzbuđena'

Rusija ostala bez još jedne perspektivne tenisačice: 'Jako sam uzbuđena'
Foto: Mathias Schulz/zuma Press/profimedia

Timofejeva je sedma tenisačica koja je promijenila državljanstvo nakon ruske agresije na Ukrajinu

21.10.2025.
8:39
Sportski.net
Mathias Schulz/zuma Press/profimedia
Ruski sport doživio je još jedan šok. Seriji tenisača i tenisačica koji mijenjaju državljanstvo pridružila se perspektivna tenisačica Marija Timofejeva.

21- godišnja Moskovljanka 146. je na WTA listi i u buduće će predstavljati Uzbekistan. Timofejeva je još prošle nedjelje pod ruskom zastavom osvojila Challenger u portugalskom Quinta do Lagu gdje je na putu do titule pobijedila i našu Janu Fett. Već u ponedjeljak je promijenila državljanstvo i na sljedećem će turniru predstavljati Uzbekistan. 

 

 

 

 

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr.

Timofejeva je sedma tenisačica koja je promijenila državljanstvo nakon ruske agresije na Ukrajinu, a još prije toga su za Kazahstan prešli igrati najuspješniji primjeri Jelena Ribakina i Aleksandar Bublik. Timofejeva je posljednji primjer, ali vjerojatno će ih biti još. 

