Rusija ostala bez još jedne perspektivne tenisačice: 'Jako sam uzbuđena'

Ruski sport doživio je još jedan šok. Seriji tenisača i tenisačica koji mijenjaju državljanstvo pridružila se perspektivna tenisačica Marija Timofejeva.

21- godišnja Moskovljanka 146. je na WTA listi i u buduće će predstavljati Uzbekistan. Timofejeva je još prošle nedjelje pod ruskom zastavom osvojila Challenger u portugalskom Quinta do Lagu gdje je na putu do titule pobijedila i našu Janu Fett. Već u ponedjeljak je promijenila državljanstvo i na sljedećem će turniru predstavljati Uzbekistan.

Timofejeva je sedma tenisačica koja je promijenila državljanstvo nakon ruske agresije na Ukrajinu, a još prije toga su za Kazahstan prešli igrati najuspješniji primjeri Jelena Ribakina i Aleksandar Bublik. Timofejeva je posljednji primjer, ali vjerojatno će ih biti još.

