MARIN I IZBORNIK OBRATILI SE NACIJI: Čilić prokomentirao svoj atomski tenis protiv Tsonge

‘Napravili smo dva velika koraka ka osvajanju Davis Cupa’

Hrvatska teniska reprezentacija povela je sa 2-0 protiv Francuske u finalu Davis Cupa koje je u petak započelo u Lilleu, nakon što je u prvom susretu Borna Ćorić svladao Jeremyja Chardyja sa 6-2, 7-5, 6-4, u drugom dvoboju dana Marin Čilić je bio bolji od Jo-Wilfrieda Tsonge sa 6-3, 7-5, 6-4.

‘Naši navijači nadglasali skoro 20 000 Francuza’

“Naši navijači nadglasali su skoro 20 000 Francuza, a naši igrači su nadigrali Francuze na terenu. Sjajan dan za nas. Break je Borni olakšao ulaz u taj njegov meč. On je pokazao u svom meču veliku mentalnu snagu i želju. Nije mu bilo lako ovih prijašnjih dana, osjećao je nervozu, ali sad mu se vratilo. Danas je igrao sjajno, tako mlad a već ima puno mečeva. Motivacija mu je na nivou”, kazao je izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan u studiju HTV-a u Lilleu na stadionu nakon meča, a nakon njega na red je došao i pobjednik Marin…

Davis Cup: Inspired Marin Cilic moves Croatia closer to historic title https://t.co/IsbpL7i1dd pic.twitter.com/VlhYRUVQGb — Tennis World English (@TennisWorlden) November 23, 2018

FANTASTIČNI BORNA ĆORIĆ PREGAZIO CHARDYJA KAO PLITAK POTOK: Poveli smo u finalu Davis Cupa

‘Odigrao sam fenomenalan meč’

“Drago mi je da sam odigrao fenomenalan meč. Odmah sam dobro krenuo, breaknuo ga i to mi je skinilo pritisak. Znamo da je Tsonga kvalitetan i opasan, iako nije dugo igrao. Presretan sam sa svim što sam napravio do sad. On je bio van ritma. Servirao sam odlično, 90 %, imao sam ritam i u igri. Radio sam pritisak, osvajao winnere, sigurno jedan od boljih mečeva. U jednom trenutku prošlo mi je kroz glavu ono iz Zagreba, kako sam tada izgubio. Ali, ovog puta sam izvukao”, istaknuo je Marin Čilić.

#CopaDavis | Croacia se encuentra arriba 2-0 sobre Francia en la Final, tras las victorias de Borna #Coric y Marin #Cilic sobre Chardy y Tsonga respectivamente. pic.twitter.com/jMJcJifL16 — DEPORTIVA 1300AM (@deportiva) November 23, 2018

Parovi za možda i odluku

Sad na redu dolaze parovi. Taj meč na rasporedu je u subotu…

“50-50 su šanse, bit će to otvoreni meč. Napravili smo dva velika koraka ka osvajanju Davis Cupa, ali moramo napraviti taj još jedan korak. Bit će to težak meč, njihovi parovi su ponajbolji na svijetu, ali nadam se da ćemo ih pobijediti. Vidjet ćemo koju ću dvojicu sučeliti Francuzima. Neću nagliti s odlukom, sjest ćemo za stol i vidjeti”, zaključio je Željko Krajan.