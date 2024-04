Darwin Blanch, mladi američki tenisač porijeklom iz Španjolske, je privukao pažnju mnogih zbog nenadanog dvoboja na ovogodišnjem Madrid Openu protiv Španjolca Rafaela Nadala.

Ovaj 17-godišnjak rođen na Floridi, tenisku karijeru je započeo u Orlandu pod vodstvom svojeg starijeg brata Ulisesa, koji je također profesionalac.

Talentirani Blanch već dulje vrijeme briljira u svijetu juniorskog tenisa. Dokazao je to prošlo ljeto kada je igrao polufinale juniorskog Grand Slama na French Openu i Wimbledonu. No, najveći uspjeh mladog Amerikanca je prošlogodišnji juniorski Davis Cup, gdje je odveo Sjedinjene Američke Države do podija - osvojivši broncu.

Taj veliki uspjeh možemo povezati s mjestom gdje Blanch trenira, a riječ je akademiji Juan Carlos Ferrero u Španjolskoj, koja je poznata kao jedna od najjačih teniskih akademija na svijetu.

Njegov sljedeći protivnik, Rafael Nadal s osvojenih 22 Grand Slama, od čega rekordnih 14 French Opena, će biti pravi test mladoj američkoj zvijezdi. Baš sa Španjolcima Blanch najviše trenina, a jedan od njih je i trećerangirani na svijetu - Carlos Alcaraz.

