Na dan kad je proslavio 34. rođendan, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić darovao si je plasman u četvrtfinale ATP turnira u Tel Avivu za što je morao po prvi put u karijeri pobijediti Austrijanca Dominica Thiema (ATP - 173.) koji je slavio u njihova četiri prethodna dvoboja.

Marin drugi nositelj u Tel Avivu

Čilić je do pobjede stigao nakon dva sata i 43 minute borbe, a konačan rezultat je bio 6-7 (6), 6-2, 6-4.

Marin je u Tel Avivu postavljen za drugog nositelja, a prvi je Novak Đoković. Hrvatski tenisač u četvrtfinalu čeka boljeg iz dvoboja Nizozemca Botica van de Zandschulpa (ATP - 35.) i Britanca Liama Broadyja (ATP - 174.).

Thiem je bolje otvorio meč i prvi došao do 'breaka' za 3-2, ali je Čilić u osmom gemu vratio izgubljeno i izjednačio na 4-4. Odluka o prvom setu je pala u 'tie-breaku' u kojem je 29-godišnji Austrijanac iskoristio drugu set-loptu.

Čilić se brzo oporavio od raspleta prvog seta i s dva 'breaka' poveo sa 4-0 u drugom setu. Nije iskoristio tri set-lopte na servis Thiema u sedmom gemu, ali je u sljedećem iskoristio prvu priliku na svom početnom udarcu.

Na početku trećeg seta propustio tri 'break' lopte

Marin je na početku trećeg seta propustio tri 'break' lopte (0-40), a ključnima su se pokazali šesti i sedmi gem. Prvo je spasio Thiemovu 'break-loptu' (30-40) s dva asa, da bi u sljedećem gemu slomio Austrijančev servis i u desetom gemu iskoristio drugu meč-loptu.

Čilić je do pobjede stigao uz realizaciju prvog servisa od 79%, a osvojio je i 57% poena na drugom servisu. Pogodio je 15 aseva i iskoristio četiri od 13 prilika za 'break'. Hrvatski tenisač je imao 42 izravna poena, a Thiem samo 24. Čilić je napravio 26 neiznuđenih pogrešaka, a Thiem 18.

Još uvijek čeka prvo finale u 2022.

Marin je po šesti put ove sezone došao do četvrtfinala, a samo jednom se nije uspio probiti do polufinala. No, još uvijek čeka na svoje prvo finale u 2022.

Novak Đoković će meč drugog kola odigrati u četvrtak, a suparnik će mu biti Španjolac Pablo Andujar.

ATP Tel Aviv - 1. kolo

Pablo Andujar (ŠPA) - Thiago Monteiro (BRA) 7-6 (3), 6-1

Constant Lestienne (FRA) - Adrian Mannarino (FRA/7) 7-6 (2), 6-4

2. kolo

Roman Safiulin - Tomas Etcheverry (ARG) 6-1, 6-4

Maxime Cressy (SAD/4) - Sebastian Korda (SAD) 6-4, 6-4

MARIN ČILIĆ (HRV/2) - Dominic Thiem (AUT) 6-7 (6), 6-2, 6-4