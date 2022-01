Još uvijek ne razumijem zašto su mu to napravili. Odavno nisam vidio takvu nepravdu. Mediji su u velikoj mjeri krivi za manipulaciju informacijama, pogotovo australski koji su stalno pisali protiv Đokovića.

Tim je riječima svoju ispovijest o nedavnim događajima u Melbourneu započeo Marian Vajda, trener Novaka Đokovića. Ovaj Slovak surađuje sa srpskim tenisačem od 2006. godine, ali ovaj put nije s njim doputovao u Australiju. On je bio planiran za Roland Garros i US Open, dok je Goran Ivanišević bio u Đokovićevoj pratnji u Australiji, te bi trebao ići s njim u Wimbledon.

Otputovao s jednim ciljem

"Prva reakcije? Šok, patnja, velike emocije. Ne znam ni kako bih psihički podnio da sam bio tamo. I kod kuće u Bratislavi mi je bilo teško, nisam dobro spavao i nisam vjerovao da se tako nešto može dogoditi. Svi su znali da je tamo otputovao samo s jednim ciljem - želio je igrati na prvom Grand Slamu u godini i braniti trofej", dodao je, javlja Kurir. Otkrio je da se cijelo vrijeme dopisivao sa Đokovićem.

"Pisali smo jedno drugome, nismo razgovarali telefonom. Slao sam mu ohrabrujuće poruke i snimao linkove. Ne mogu zamisliti kako je to podnio, sigurno je jako patio. Ponizno je podnosio sve mjere, ali ono što su mu učinili sigurno je ostavilo traga. To je bio politički proces. To će svakako imati značajne posljedice, to je bio napad na njegovu privatnost, njegovu obitelj", kazao je. Pokušao je odgovoriti i na pitanje zašto su se u Australiji tako 'prepali' Đokovića.

Politika zatvaranja

"To je bolesno, pogrešno, dokaz duge izolacije. Australija forsira politiku zatvaranja, a to je sada posljedica oštrog provođenja cijepljenja. To je posljedica postavljenih pravila, a u stvaranju i kvarenju javnog mnijenja i odnosa s Novakom su posebno pomogli mediji", istaknuo je. Osvrnuo se i na činjenicu da nije dobio podršku velikog broja svojih kolega.

"Izostala je javna solidarnost. Istovremeno, mnogi pišu njemu i meni i suosjećaju s njim. Međutim, oni ne žele javno govoriti. Nigdje ne čitate koliko je noći Novak proveo za kompjutorom razgovarajući s brojnim igračima o uvjetima života, kako može pomoći i radi za svakog ponešto. Čak se izborio za sobne bicikle prošle godine tijekom karantena Melbourneu, pa do hotelskih soba u karanteni. Za njih se borio tijekom čitave pandemije. Imam osjećaj da ni igrači nemaju dovoljno informacija, jer ih mediji obmanjuju pisanjem protiv Đokovića", kazao je.

"Što sada čeka Đokovića? Nisam se čuo s njim otkako je stigao u Beograd. Nitko ne zna. Sigurno je da će objaviti kako će napraviti ono za što misli da je dobro. Jasno je da ga je ovo psihički pogodilo, dugo će ga boljeti i teško će to izbaciti iz glave. Međutim, svog klijenta poznajem jako dobro. Novak je jak, nepokolebljiv i još nije rekao posljednju riječ u tenisu", završio je.

