SVI SU PALI /

Bravo, majstore! Mladi hrvatski tenisač došao do velikog uspjeha

Bravo, majstore! Mladi hrvatski tenisač došao do velikog uspjeha
×
Foto: Pacific Press/shutterstock Editorial/profimedia

21-godišnji hrvatski tenisač u finalu je pobijedio 165. tenisača svijeta Litavca Viliusa Gaubasa

5.10.2025.
14:21
Sportski.net
Pacific Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski tenisač 21-godišnji Luka Mikrut (ATP-239) osvojio je u nedjelju challenger turnir u portugalskoj Bragi, nakon što je u finalu pobijedio Litavca Viliusa Gaubasa (ATP-143) sa 6-3, 6-4 poslije dva sata igre.

U prvom setu obojica su tenisača na početku čvrsto držala svoje servise, a prva prilika za break ukazala se u šestom gemu. Mikrut je imao dvije break lopte, ali ih nije realizirao. Novu priliku za break Mikrut je dobio u osmom gemu i tada ju nije propustio. 

Vijesti iz svijeta tenisa pratite na portalu Net.hr.

Na početku drugog seta hrvatski je tenisač odmah došao do breaka, ali je već u sljedećem gemu izgubio tu prednost. U četvrtom gemu vidjeli smo obratnu situaciju, Litavac je došao do breaka, ali je Mikrut odmah vratio izgubljeni servis. Ključnim se pokazao deveti gem u kojem je hrvatski igrač iskoristio drugu break loptu i potom je na svoj servis zaključio meč. 

Bio je ovo njihov prvi međusobni meč, a Mikrutu je to bilo treće finale u karijeri na challenger turnirima. Dva je puta slavio u finalima, sada u Bragi, te u kolovozu ove godine u talijanskom Comu, kada je pobijedio Splićanina Duju Ajdukovića

POGLEDAJTE VIDEO: Ništa nije upućivalo na ovakav kraj meča: Pogledajte kako je Dajčman pobijedio Kimballa

Luka MikrutAtp Challenger
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVI SU PALI /
Bravo, majstore! Mladi hrvatski tenisač došao do velikog uspjeha