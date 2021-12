Hrvatska muška teniska reprezentacija u polufinalu Davis Cupa u petak će u Madridu igrati protiv Srbije.

Srbija je u srijedu u četvrtfinalu svladala Kazahstan s 2-1 iako je izgubila prvi susret.

Nakon tri sata i 18 minuta velike borbe prvom dvoboju Mihail Kukuškin je svladao Miomira Kecmanovića sa 7-6 (5), 4-6, 7-6 (11) iskoristivši petu meč-loptu nakon što je prethodno spasio četiri meč-lopte suparnika.

Na 1-1 poravnao je prvi igrač svijeta Novak Đoković sigurnom 6-3, 6-4 pobjedom protiv Aleksandra Bublika, pa je o polufinalistima odlučivala igra parova u kojoj su Nikola Ćaćić i Đoković bili uspješniji od Andreja Golubeva i Aleksandra Nedovjesova sa 6-2, 2-6, 6-3.

Hrvatska je još u ponedjeljak u Torinu u četvrtfinalu svladala Italiju s 2-1.

Za komentar polufinalnog dvoboja nazvali smo legendu hrvatskog tenisa, velikog igrača i trenera, Nikolu Pilića koji je jedan od najzaslužnijih za veliku karijeru najboljeg igrača svijeta Đokovića. Pilić je otkrio Novaka kao klinca, vidio je talent u njemu i primio ga pod svoje okrilje te je s njime radio.

Na papiru je Srbija favorit. Međutim, ako mečevi otiđu na 1-1, onda je Hrvatska favorit. Iako, srpski igrač broj 2 je jači od našeg broja 2 koji su igrali izvanredno. I Gojo i Serdarušić u igrali izvanredno, međutim Srbi imaju dva tri igrača koji su 30-40 na svijetu...U sportu nema garancije, ali ako idemo 'prije prvog poena', onda kažem da je Srbija favorit, što ne znači ništa", izjavio je Pilić na početku pa nastavio:

"Tko bi rekao da će Marin Čilić servirati za meč Sinneru koji je deseti na svijetu. I zato je teško prognozirati bilo što, u svakom slučaju očekuje nas zanimljiv meč."

'Srbi imaju veće šanse, ali...'

Pilić se slaže da je Hrvatska u prednosti u 'doubleu' jer su naši Nikola Mektić i Mate Pavić trenutno najbolji na svijetu.

"To se vidi iz rezultata i rang lista. Hrvatska ima protiv sebe prvog igrača na svijetu i bila bi senzacija da ga Čilić dobije, iako je igrao sjajno sa Sinnerom. Naši igrači broj dva su 260.-270. na svijetu i igraju proitiv 30.-40. Razmišljajući logično,srpski igrači imaju veće šanse, ali tko je mogao reći da će Gojo dobiti 27. igrača svijeta Lorenza Sonega u meču s Talijanima, iako je on 'zemljaš'. No svejedno je 200 mjesta ispred njega..."

Na kraju razgovora Pilić je rekao što će presuditi i kako Hrvatska može do pobjede nad Srbijom.

"Presudit će to da se dobije jedan meč u singlu", zaključio je.