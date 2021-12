Hrvatska muška teniska reprezentacija u polufinalu Davis Cupa u petak će u Madridu igrati protiv Srbije.

Srbija je u srijedu u četvrtfinalu svladala Kazahstan s 2-1 iako je izgubila prvi susret, a Hrvatska je još u ponedjeljak u Torinu u četvrtfinalu svladala Italiju s 2-1.

Poštovanje i prijateljstvo

Prvi igrač svijeta i najveća uzdanica Srbije, Novak Đoković, nakon pobjede nad Kazahstanom najavio je dvoboj s Hrvatskom.

Rivalstvo je veliko, mi smo susjedi. Uvijek je to neki dodatni pritisak, motiv, obje zemlje žele pobjedu. Bez obzira na to što se dogodi na terenu, ono što je bitno je to da postoji poštovanje i prijateljstvo na terenu i izvan njega. Siguran sam da će oba tima dati sve za pobjedu. Nije bitna samo pobjeda na terenu, već i to što igramo jedni protiv drugih, svakoj reprezentaciji to puno znači", rekao je Novak pa zaključio:

"Imamo dobru kemiju, možemo do pobjede i to nam je cilj, vrlo smo motivirani."