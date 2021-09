Legendarni hrvatski trener i nekadašnji tenisač Nikola Pilić, jedan je od najzaslužnijih za veliku karijeru srpskog tenisača i najboljeg igrača svijeta, Novaka Đokovića. Pilić je otkrio Novaka kao klinca, vidio je talent u njemu i primio ga pod svoje okrilje te je s njime radio.

Đoković je sada na vrhuncu svoje karijere bio nadomak nestvarnog rekorda, imao je jedinstvenu priliku osvojiti rekordni 21. Grand slam i biti prvi tenisač nakon 1969. godine koji je u kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand slama. Mogao je prestići Rafaela Nadala i Rogera Federera po broju osvojenih Grand slamova, ali na put mu je stao sjajni Danil Medvedev.

Đoković se nakon meča slomio i na terenu, kao i na pressici kasnije gorko je plakao, a emocije nije mogao suzdržati niti Pilić kada se javio za srpski RTS kako bi komentirao svog bivšeg učenika.

'Siguran sam da će srušiti rekord'

"Neću biti subjektivan, Novak je za mene najbolji svih vremena. Novače, glavu gore, i meni je teško", kroz suze je govorio Pilić.

"Nitko nije osvojio devet puta Australian Open, to je jedino Novak napravio. On se osjeća fantastično u Australiji i sigurno da će, ako se bude osjećao dobro, osvojiti deseti naslov tamo. Ja sam siguran da su ambicije Novaka velike. Mlađi je od Nadala i Federera i siguran sam da će prije ili kasnije osvojiti 21. titulu. Ali, samo da vam kažem, to nije bitno. Onog trenutka kad je Đoković osvojio posljednji Wimbledon, stavio sam sve na stol i došao do toga da je u pet različitih komponenata najbolji na svijetu", rekao je Pilić.

Pilić je uvjeren da će Đoković uskoro prestići Nadala i Federera i da će povijest ispisati već u siječnju na Australian Openu.

