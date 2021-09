Ruski tenisač Danil Medvedev pobijedio je u finalu US Opena prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića sa 6:4, 6:4, 6:4 i stao je na put velikom rekordu koji je Srbin ganjao na ovom turniru.

Đoković je imao jedinstvenu priliku osvojiti rekordni 21. Grand slam i biti prvi tenisač nakon 1969. godine koji je u kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand slama. Srbinu je očito bilo jako stalo da uzme te rekorde, a ništa se bolje nije osjećao niti na press konferenciji.

Međutim, Medvedev ga je pomeo u finalu i Đoković se odmah nakon poraza slomio i brzinuo u plač, a Medvedev mu je odmah nakon finala odao počast.

"Nikad to nikome nisam rekao, ali sad ću reći. Za mene si ti najbolji tenisač svih vremena", rekao je Medvedev uplakanom Đokoviću, ali je, zanimljivo, na pressici nakon meča rekao kako to više nikada neće izjaviti.

"To što sam na terenu rekao da je Novak najbolji, to je bilo iskreno, ali neću to više nikada reći. Da je neki drugi tenisač igrao protiv mene, ne bih to rekao. Možda je to bilo i malo bez respekta prema ostaloj dvojici, znamo o kome se radi. To je sve što ću reći o ovoj temi", izjavio je, pomalo iznenađujuće, Medvedev.