Australski tenisač Nick Kyrgios nakon više od sedam godina ponovno je među četvrtfinalistima na Grand Slam turniru, osam godina mu je trebalo da se ponovno nađe u četvrtfinalu Wimbledona, što je iskoristio da ponovno dođe u središte medijske pozornosti zbog svojih postupaka, a ne samo zbog rezultata.

Naime, Kyrgios je na meč protiv Amerikanac Brandona Nakashime došao u crvenim tenisicama, kršeći tako wimbledonsko pravilo koje propisuje da svaki dio odjeće i obuće mora biti većim dijelom bijele boje. Isto je ponovio i nakon meča, kad je tijekom intervjua na središnjem terenu na glavi imao crvenu šiltericu.

Sve se to dogodilo dva dana poslije njegove pobjede nad Grkom Stefanosom Tsitsipasom, nakon koje su oba tenisača novčano kažnjena. Tsitsipas je zaradio kaznu od 10.000 američkih dolara zbog napucavanja i bacanja lopte prema tribinama, za što je tijekom meča Kyrgios od glavnog suca tražio Tsitsipasovu diskvalifikaciju. Kyrgios je kažnjen sa 4.000 dolara zbog psovki.

Buntovnik bez razloga

No, Kyrgios uživa u svom statusu "zločestog dečka" svjetskog tenisa i to je jasno dao do znanja za vrijeme i nakon meča s Nakashimom.

"Radim ono što želim", rekao je Kyrgios na novinarsko pitanje o kršenju wimbledonskog pravila o nošenju opreme koja mora biti većinom bijele boje.

"Znači, za vas pravila ne vrijede", inzistirao je novinar.

"Ne, nisam. Samo volim nositi svoje tenisice."

Na konstataciju da će morati na razgovor s vrhovnim sucem, Kyrgios je samo slegnuo ramenima.

"Nemam problem s tim. Sutra ću nositi potpuno bijele tenisice."

'Volim privlačiti pozornost'

Kyrgios je potom priznao da uživa u kontroverzi koja je konstanta u njegovoj karijeri.

"Ne smeta mi. Volim to. Privlačim više pozornosti. Kako se ono kaže? Svaka reklama je dobra reklama, zar ne?"

Kyrgios je novinarima priznao da je, iz taktičkih razloga, namjerno loše odigrao zadnji gem četvrtog seta kako bi Nakashimu izbacio iz dobrog ritma u kojem se Amerikanac tada nalazio. Taktika je urodila plodom, jer je Australac lakoćom osvojio peti set.

Morali ga izvlačiti iz puba

Pričao je i o tome kako se mijenjao tijekom godina i o tome što je sve prolazio u životu, što ga je danas učinilo zrelijim i boljim tenisačem nego što je to prije bio. Posebno zanimljivo je bilo priznanje o wimbledonskom iskustvu prije tri godine.

"Menadžer me morao izvlačiti iz puba u četiri ujutro da bih išao igrati meč 2. kola protiv Nadala na središnjem terenu. Prošao sam puno toga."

Australac je priznao i da su ga kritike puno više pogađale prije nego što je to danas slučaj.

"Prije se ne bih odvajao od svog mobitela, čitao sam što se sve piše o meni, gledao i slušao što se govori. Danas mi je to smiješno. Iskreno, nije me briga. Zabavno je. Danas se mogu isključiti, mogu odvojiti tenis od svog privatnog života i to je najvažnije."

"Danas sjedim ovdje, ponovno sam u četvrtfinalu Wimbledona i znam koliko to ljuti mnoge ljude. To je dobar osjećaj", izjavio je 27-godišnji Australac koji će se za plasman u svoje prvo polufinale na Grand Slam turnirima u srijedu boriti protiv Čileanca Cristiana Garina.