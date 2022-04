Ponajbolja belgijska tenisačica svih vremena, 38-godišnja Kim Clijsters, u utorak je objavila da se više neće natjecati na profesionalnim turnirima, nakon što se u posljednje dvije godine bezuspješno pokušala vratiti u svjetski teniski vrh.

"Odlučila sam da više neću igrati na službenim turnirima... zahvaljujem svima koji su me podržavali u posljednje dvije godine", napisala je Belgijka u svojoj objavi na Instagramu uz fotografiju sa suprugom i njihovo troje djece s obiteljskog odmora.

Clijsters je s obitelji preselila iz Belgije u New Jersey, a u razgovoru za službeni mrežni portal WTA Toura (wtatennis.com) objasnila je da nije mogla uskladiti majčinske obveze s količinom treninga potrebnih za održavanje forme na vrhunskoj razini.

Clijester je tako nakon trećeg i konačnog oproštaja od profesionalnog igranja karijeru zaključila sa četiri Grand Slam naslova (US Open 2005., 2009. i 2010. te Australian Open 2011.), 41 osvojenim turnirom i više od 24 miljuna američkih dolara zarađenih od turnirskih nagrada. Pobijedila je u 80 posto profesionalnih mečeva (523-131), a svjetski broj 1 je bila u četiri navrata. Za svoja postignuća je 2017. uvrštena u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.

Posljednji meč je odigrala 7. listopada prošle godine u Indian Wellsu, gdje ju je u 1. kolu svladala Čehinja Katerina Siniakova.

Belgijka je prvi put karijeru prekinula u svibnju 2007. u dobi od samo 23 godine, a vratila se 2009., godinu dana nakon što je rodila kći Jadeu. U prvom povratku je osvojila tri Grand Slam naslova i došla na čelo WTA ljestvice, da bi 2012. još jednom odlučila završiti karijeru.

Nakon što je rodila dva sina, Jacka i Blakea, odlučila je tenisu dati još jednu priliku i objavila povratak u rujnu 2019. No, pandemijske restrikcije i ozljeda koljena doprinijeli su tome da u dvije i pol godine Belgijka odigra samo pet mečeva i ostane bez ijedne pobjede.

'Strast prema tenisu će uvijek biti prisutna'

U razgovoru za mrežni portal WTA Toura sjetila se riječi svog pokojnog oca Lea, bivšeg belgijskog nogometnog reprezentativca, koji joj na njenim teniskim počecima rekao da "na kraju karijere ne smije žaliti ni za čim, jer je dala sve od sebe".

"Od svega, to je vjerojatno nešto na što sam najponosnija, jer sam upravo to činila. Od trenutka kad sam zakoračila na teren, bilo da se radilo o treningu ili meču, bila sam posvećena. Uvijek sam davala najviše što sam mogla", rekla je miljenica teniskih fanova širom svijeta.

"Moja strast za tenisom će uvijek biti prisutna, štogod ću raditi. Osjećam veliku potrebu vratiti nešto tenisu, jer sam od njega toliko dobila. To će biti sljedeća faza. Vidjet ćemo kuda će me to odvesti", poručila je Clijsters.