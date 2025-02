Đoković otvorio dušu: 'Mnogi se to pitaju, a mene je nekada sramota samoga sebe...'

Novak Đoković (37) u emotivnom razgovoru otkrio je zbog čega se još uvijek želi natjecati na najvišoj razini.

Đoković je prošle godine osvojio zlato na Olimpijskim igrama, ali mu je osim toga sezona bila slaba. Ovu godinu počeo je ispadanjem u polufinalu Australian opena, svog omiljenog turnira kojega je osvajao rekordnih 10 puta.

"Mnogi se oko mene pitaju zašto i dalje ovo radim kada sam već postigao sve što sam mogao u tenisu", počeo je Novak pa poručio:

"Prvo je to zbog ljubavi prema tenisu, prema sportu. Kao drugo, ima i toga što ja mislim da se kroz tenis najviše razvijam kao osoba, koliko god to čudno zvučalo, ali na teniskom terenu tijekom meča ja prođem mali milijun emocija - što onih najljepših, što onih najgorih, i sumnji, i kritika, i ekstaze, zadovoljstva, ljutnje, bijesa, svega ostalog... I u tih nekoliko sati se ponekad čak i sramim sebe kroz što prolazim i kako se ponašam, s druge strane kakve mi se misli pojavljuju. U svakom slučaju sam ponosan što kroz sve to mogu proći na ljudski i sportski način i pružiti ruku protivniku, bez obzira na to dobio ili izgubio."

