US Open uvodi revolucionarnu promjenu u parovima, žele privući zvijezde

Organizatori posljednjeg teniskog "grand slam" turnira sezone, US Opena predstavili su "revolucionarnu" promjenu u odigravanju natjecanja mješovitih parova koja će svoju premijeru imati već ove godine.

Tako će se natjecanje mješovitih parova održati u tjednu prije početka samog US Opena, odnosno tijekom samo dva dana, u utorak 19. i srijedu 20. kolovoza, dok će natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji započeti u nedjelju 24. kolovoza i trajati do 7. rujna.

Organizatori su objasnili kako ovim potezom žele privući najveće zvijezde "bijelog sporta" da se natječu u konkurenciji mješovitih parova što nije slučaj kada se oni isprepliću s pojedinačnom konkurencijom.

Na turniru bi trebalo nastupiti samo 16 parova, osam bi ušlo po renkingu, dok bi osam parova dobilo pozivnicu organizatora. Igralo bi se na samo dva najveća terena kompleksa u Flushing Meadowsu, stadionima Arthur Ashe i Louis Armstrong, a i pravila po kojima bi se igralo bit će drugačija.

Tako bi se setovi igrali na četiri osvojena gema, u slučaju da rezultat u gemu dođe do 40-40 igrao bi se odlučujući poen, kod rezultata 4-4 u setu igrao bi se "tie-break", a u slučaju rezultata 1-1 u setovima pobjednika bi odlučivao produženi "tie-break" do osvojenih 10 poena. Ta pravila bi vrijedila do polufinala, dok bi se finale ipak igralo na dva osvojena seta do šest gemova.

