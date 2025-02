Velike novosti u svijetu tenisa: Pogledajte kako će izgledati novi format natjecanja

Organizatori US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira sezone, uveli su značajnu novost u formatu natjecanja mješovitih parova, koja će debitirati ove godine.

Natjecanje mješovitih parova bit će održano prije početka glavnog dijela turnira, u tjednu koji prethodi US Openu, točnije u utorak 19. i srijedu 20. kolovoza. Natjecanja u pojedinačnim konkurencijama započet će nekoliko dana kasnije, 24. kolovoza, a trajat će do 7. rujna. Organizatori su objasnili da je cilj ovih promjena privući najbolje tenisače da se uključe u mješovite parove, što je dosad bio problem jer su se ti mečevi preklapali s pojedinačnim natjecanjima.

Na turniru će sudjelovati samo 16 parova, od kojih će osam biti odabrano prema rang-listama, dok će ostalih osam dobiti pozivnice od organizatora. Svi mečevi igrat će se na dva najveća stadiona u kompleksu Flushing Meadows, Arthur Ashe i Louis Armstrong, a pravila natjecanja bit će prilagođena novom formatu.

Setovi će se igrati na četiri osvojena gema, a ako rezultat dođe do 40-40, odlučujući poen će odlučiti pobjednika gema. Ako u setu bude 4-4, uslijedit će tie-break, a u slučaju izjednačenja 1-1 u setovima, pobjednik će biti odlučen produženim tie-breakom do 10 poena. Ova pravila primjenjivat će se do polufinala, dok će finale biti igrano na dva seta do šest gemova.

