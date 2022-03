Australska tenisačica Ashleigh Barty (25) i vodeća na WTA ljestvici odlazi u mirovinu. Šokantnu vijest potvrdila je na Instagramu.

"Danas je težak dan, prepun emocija jer se opraštam od tenisa. To je prvi put da sam to rekla i teško je reći. Sretna sam i spreman u svom srcu, znam da je vrijeme i da je to ispravna stvar", poručila je tenisačica.

"Zahvalna sam na svemu što mi je tenis dao, ali znam da je vrijeme da se krene po druge snove. Ne osjećam u sebi više tu fizičku i emotivnu motivaciju koja je potrebna da se bude na vrhu. Izmoren sam, nemam više što pružiti, za mene je uspjeh to što sam tenisu dala sve što imam", dodala je.

Barty je bila na broju jedan 119 tjedana . U karijeri je osvojila 15 titula u singleu, 12 u paru. Osvojila je po jedan Roland Garros, Wimbledon i Australian Open.