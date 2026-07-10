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Paradoksalno: Nećete vjerovati na što je alergična finalistica Wimbledona

Paradoksalno: Nećete vjerovati na što je alergična finalistica Wimbledona
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Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Muchova je otkrila na što je alergična nakon polufinala ovogodišnjeg Wimbledona

10.7.2026.
15:30
Antonela Ištvan
Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Finalistica Wimbledona, Čehinja Karolína Muchová (29), alergična je na travu.

Svakodnevna borba s peludi

"Vjerovali ili ne, da, alergična sam na travu", priznala je Muchová nakon polufinalnog meča protiv Coco Gauff, ostavivši novinare u čudu. Za sportašicu čiji se najveći uspjesi događaju na travnatim terenima All England Cluba, ovo priznanje zvuči gotovo kao ironija. Njezina svakodnevica tijekom turnira uključuje strogi režim lijekova.

"Moram uzimati mnogo tableta, sprejeva i kapi za oči svaki dan", pojasnila je.

Alergije na travu, čiji se pelud širi vjetrom, iznimno su česte i mogu uzrokovati niz simptoma, od kihanja i začepljenog nosa do alergijskog konjunktivitisa - crvenila, svrbeža i suzenja očiju. U profesionalnom sportu gdje su djelići sekunde i savršen vid presudni, takvi simptomi mogu biti nepremostiva prepreka.

Paradoksalno: Nećete vjerovati na što je alergična finalistica Wimbledona
Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Pobjednička formula unatoč svemu

Ipak, Muchová je pronašla način kako nadvladati i protivnice i vlastito tijelo. Ključ uspjeha, kako kaže, leži u kombinaciji prilagodbe, samopouzdanja i jasnog taktičkog plana.

"Ovo je moj najbolji rezultat na travi, bez sumnje. Vjerujem da se trenutno osjećam najugodnije na ovoj podlozi, nešto što sam tražila dugi niz godina", izjavila je.

U finnalu Wimbledona Muchova će igrati protiv osam godina mlađe sunarodnjakinje Linde Noskove.

Karolina MuchovaAlergijaWimbledonTrava
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