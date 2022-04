Prvi tenisač svijeta Novak Đoković u siječnju je doputovao u Melbourne kako bi zaigrao na prvom Grand slamu sezone Australian openu, no nije mu odobrena viza za boravak u Australiji te je nakon nekoliko dana deportiran iz zemlje.

Dok se borio za ostanak u Australiji, Đoković je bio smješten u zloglasnom hotelu Park u Melbourneu u kojem su smještene izbjeglice.

Zgrada od tamno smeđe cigle i betona daleko je od rezidencije u kojoj je Đoković uživao prošle godine, kada su zbog strogih restrikcija zbog pandemije covida-19 igrači morali vježbati u hotelskim sobama i na balkonima dok su bili u karanteni.

Dok je Đoković bio smješten u hotelu Park, tamo je bilo oko 32 ljudi koji ne smiju izaći van i nitko u njega ne smije ući osim zaposlenika. Migranti su otkrili da su sobe relativno malene.

Dok je Đoković bio tamo, hotel Park i loši uvjeti za migrante u njemu su privukli veliku pažnju svjetske javnosti i automatski se našli na udaru kritika.

'Bili su zarobljeni bez potrebe'

No, sada se situacija drastično promijenila i u hotelu Park više nema niti jednog migranta.

""Pušteno je oko 20 ljudi, a procjenjuje se da je osam bilo iz hotela Park u Melbourneu, šest iz Imigracionog tranzitnog centra u Brisbaneu, tri iz Melbourne ITA-a, a ostali iz drugih pritvorskih centara širom Australije. To znači da zloglasni hotel Park sada više ne drži niti jednu izbjeglicu", objavili su Australci.

Australija već godinama ima velikih problema s izbjeglica, no to su do sada uspjeli sakrivati, a situacija se promijenila nakon što je Đoković prije tri mjeseca boravio u zloglasnom hotelu.

"Tri mjeseca otkako su svjetski mediji pratili Novaka Đokovića kako dolazi i odlazi iz hotela Park, izbjeglice koje su bile zatočene zajedno s njim konačno su na slobodi. Nažalost, ovi muškarci su bez potrebe bili zarobljeni više od dvije godine u hotelima u Australiji. Kašnjenje u njihovom puštanju je neoprostivo, kao i zadržavanje drugih izbjeglica u drugim centrima širom Australije", poručio je Graham Tom, savjetnik za izbjeglice.