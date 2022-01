On je najbolji tenisač na svijetu koji je osvojio više od 150 milijuna američkih dolara nagrada, ali Novak Đoković ove je godine završio u hotelu u Melbourneu u kojem su smještene izbjeglice. Deveterostruki pobjednik Australian Opena ostao je bez vize jer nije imao dovoljno dokaza da je cijepljen protiv covida-19 ili da ima vjerodostojno liječničko izuzeće.

Dok vodi pravnu bitku ne bi li poništio odluku o vizi i obranio svoju titulu na turniru koji se održava za deset dana, 33-godišnji srbijanski tenisač smješten je u gradskom Hotelu Park.

Daleko od savršenosti

Zgrada od tamno smeđe cigle i betona daleko je od rezidencije u kojoj je Đoković uživao prošle godine, kada su zbog strogih restrikcija zbog pandemije covida-10 igrači morali vježbati u hotelskim sobama i na balkonima dok su bili u karanteni.

Tada je Đoković navodno poslao pismo Teniskom savezu Australije kritizirajući uvjete u luksuznom hotelu i tražeći da se igrače smjesti u privatne kuće s teniskim igralištima i boljom hranom.

Ove godine vjeruje se da se nalazi u hotelu u kojem je smješteno oko 32 ljudi koji ne smiju izaći van i nitko u njega ne smije ući osim zaposlenika. Migranti kažu da su sobe relativno malene.

Loš glas

Hotel Park dospio je u prosincu prošle godine na loš glas jer je u njemu izbio požar zbog kojeg su izbjeglice i tražitelji azila morali biti evakuirani. Jedna osoba završila je u bolnici zbog udisanja dima. Žrtava nije bilo.

Tjedan dana poslije tražitelji azila objavili su na društvenim medijima fotografije hrane koja im je bila poslužena, a koja je navodno bila prepuna ličinki muha a kruh pljesniv. U listopadu se navodno 21 osoba u tom hotelu zarazila koronavirusom. Hotel je povod redovitih prosvjeda.

Opisali kako stoje stvari

Imigrant Mehdi Ali rekao je za AFP da je, premda je Đoković njegov omiljeni igrač tenisa, tužan zbog mogućnosti da je ondje završio.

"Mediji će više govoriti o nama, cijeli svijet vjerojatno, što je baš tužno, samo zato što će Đoković možda provesti ovdje nekoliko dana", kazao je.

"Nema uopće svježeg zraka. Nedavno je bio i požar. Hrana nije dobra, ne možemo ni u teretanu. Hotel je potpuno zatvor. Patim svakodnevno. Imam noćne more stalno. Samo želim slobodu. Ovdje je užasno, ne poznajem nikoga tko misli drugačije. Svi me pitaju oko Novaka, kao da je samo on u hotelu, nikad nisam vidio ovoliko kamera i pažnje. Ne pita nitko za nas, koji smo ovdje zatvoreni mjesecima i godinama. Ovo nisu sobe, ovo su ćelije za mučenje. Nadam se da će Đoković progovoriti o ovim uvjetima" ispričao je za australski Guardion, Jamal Mohamed, jedan od tražitelja azila koji boravi u tom hotelu.

Gotovo 180 ljudi pušteno je iz pritvora u Hotelu Park u zadnjih godinu dana. Većina onih koji su ostali bili su dovedeni u Australiju iz prihvatnih centara na pacifičkom otoku Nauru i otoku Manus u Papuanskoj Novoj Gvineji da bi im se pružilo medicinsku skrb.

Hotel se prije zvao Rydges, a 2020. služio je za karantenu zbog covida-19. Smatralo ga se izvorom vala zaraze u gradu.

Nekoliko desetaka Đokovićevih obožavatelja okupilo se u obližnjem parku svirajući i prosvjedujući protiv njegova pritvora.

Deseci aktivista prosvjedovali su ispred hotela protiv strogih australskih imigracijskih pravila, pod budnim okom policije.

Drugi su se pak okupili kako bi prosvjedovali protiv covid restrikcija i općenito za slobodu.