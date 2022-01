ZAISKRILO JE / Sukob prosvjednika i policije ispred hotela u kojemu se nalazi Novak Đoković

Nakon što je dugo bio na ispitivanju u pritvoru u zračnoj luci u Melbourneu, australske vlasti naredile su deportaciju Novaka Đokovića, a on se žalio. Dok taj sudski proces traje, Novak je prebačen u hotel u kojemu Australci drže imigrante koji su pokušali ilegalno ući u zemlju. Ispred hotela svakodnevno se skupljaju prosvjednici koji se bore za prava migranata, a sada su in se pridružili Đokovićevi navijači. Tijekom noći je došlo do sukoba između policije i nekih prosvjednika. Đoković navodno ne smije napustiti taj objekt do konačne sudske odluke oko njegovog statusa.