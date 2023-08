Američki tenisač John Isner (38), koji se proslavio kao sudionik najdužeg teniskog meča u Wimbledonu 2010., rekao je u srijedu da će se povući iz profesionalnog tenisa nakon što nastupi na ovogodišnjem Grand Slamu US Openu u New Yorku.

Isner, koji je prije 13 godina u Wimbledonu pobijedio Francuza Nicolasa Mahuta sa 6-4, 3-6, 6-7 (9), 7-6 (3), 70-68 u 11-satnom epskom meču koji je trajao tri dana, na društvenim mrežama potvrdio je odlazak u mirovinu.

"Nakon više od 17 godina na ATP turnirima, došlo je vrijeme da se oprostimo od profesionalnog tenisa. US Open će biti moj posljednji turnir", napisao je Isner na platformi X.

"Ovaj prijelaz neće biti lak, ali veselim se svakoj sekundi sa svojom prekrasnom obitelji", rekao je Isner, koji sa suprugom Maddie ima četvero male djece.

Legendarni server

Tridesetosmogodišnji Isner bio je četvrtfinalist US Opena 2011. i 2018. u Flushing Meadowsu.On je najbolji server na ATP Touru svih vremena s 14.411 aseva, a bio je najbolje rangirani Amerikanac na ljestvici na kraju godine devet uzastopnih godina od 2012. do 2020., te je završio u prvih 20 na svjetskoj ljestvici jedno desetljeće, od 2010. do 2019.

Isner je osvojio 16 ATP naslova u pojedinačnoj konkurenciji i osam naslova u parovima. Kao američki reprezentativac bio je redoviti sudionik Davis Cupa, a u 18 nastupa ostvario je 15 pojedinačnih pobjeda i dvije pobjede u parovima.

No nedvojbeno je ostao u najljepšem sjećanju po svom epskom obračunu s Mahutom u Wimbledonu.

Isner je tijekom meča postigao rekordnih 113 asova, a meč je završio s nevjerojatnih 138 gemova u petom setu.

"Ti brojevi su mi ostali u sjećanju", rekao je Isner godinama kasnije u intervjuu."To je košarkaški rezultat, 70-68. Uvijek me podsjeća na to. Nikada neću zaboraviti ta dva broja dok sam živ. To je jednostavno ludo."

