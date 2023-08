ATP će tenisačima po prvi put zajamčiti minimalnu plaću u sklopu trogodišnjeg probnog roka koji će biti pokrenut 2024. godine, priopćilo je u srijedu vladajuće tijelo muškog tenisa.

Program "Baseline" jamčit će minimalni prihod za 250 najbolje rangiranih pojedinačnih igrača svake sezone, pri čemu ATP pokriva svaki manjak ako njihova zarada padne ispod praga.

Za 2024. razine su postavljene na 300.000 dolara za prvih 100, 150.000 dolara za one koji su rangirani od 101. do 175. i 75.000 dolara za one između 176. i 250. mjesta na svijetu.

"Ovo će jamstvo osnažiti igrače da planiraju svoje sezone s većom sigurnošću, da se usredotoče na svoju igru ​​i ulažu u svoje momčadi", stoji u priopćenju ATP-a u utorak.

"To uključuje pokrivanje troškova trenera i osobnih fizioterapeuta, kao i putovanja."

Mnogi su igrači prolazili kroz ozbiljne financijske probleme tijekom pandemije COVID-a kada je sezona bila privremeno zaustavljena, što je nagnalo velika imena poput Rogera Federera, Rafe Nadala i Novaka Đokovića da traže rješenje.

ATP je rekao da će se također posvetiti podršci igračima koji se natječu na manje od devet ATP Tour i Challenger Tour događaja u sezoni zbog ozljeda.

Pragovi za inicijativu za zaštitu od ozljeda postavljeni su na 200.000 USD (100 najboljih), 100.000 USD (od 101.do 175. mjesta) i 50.000 USD (od 176. do 250. mjesta) za 2024. godinu, dodaje se.

Predsjednik ATP-a Andrea Gaudenzi, koji je ponovno izabran za drugi mandat u lipnju, rekao je da je inicijativa "potpuna promjena" u načinu na koji sport pristupa financijama igrača.

