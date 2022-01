Jelena Dokić (38), australsko-srpska tenisačica rođena u Osijeku, karijeru je završila 2014. godine. Osvojila je šest titula, igrala je finale Roland Garrosa 2002. godine i tada je bila četvrta igračica svijeta.

No, ti su sportski uspjesi ipak ostali u drugom planu jer je Jelena ipak poznatija po svojem traumatičnom odnosu s ocem Damirom koji ju je tukao i zbog kojega si je skoro oduzela život. Nedavno je pak poslije 19 godina prekinula je s dečkom Tinom, Hrvatom zbog kojeg ju je otac žestoko napadao i branio joj tu vezu.

Emotivan intervju

Ovih dana je angažirana na Australian Openu gdje intervjuira tenisačice nakon meča. Posebno je bio emotivan njezin intervju s Alize Cornet, nakon što je ova pobijedila Simonu Halep. Dokić se prisjetila kako su je malo nedostajalo da se njih dvije obračunaju prije 13 godina u četvrtfinalu ovog turnira no to se nije dogodilo jer je Safina bila bolja.

A kad je bivša tenisačica mislila da je intervju gotov Francuskinja ju je zaustavila i poručila kako ona ima nešto za reći.

"Kako prolaziš sve u životu, mislim da ti svi trebamo čestitati. Bila si sjajna igračica, a sada si i sjajna komentatorica", rekla je i pozvala publiku da joj zaplješće. Nakon toga su se zagrlile i zaplakale. Snimku možete pogledati ovdje.

Uvrede na račun izgleda

Dokić je, inače, ovih dana uz sve svoje probleme pretrpjela i uvrede na račun izgleda. Kritičarima je odgovorila u podužem postu na Instagramu.

"Ne mogu vjerovati da se moram opet baviti ovim. Ponovo sam na stupu srama zbog svog tijela i vidim komentare, pa čak i članke o svojoj težini i izgledu. To je odvratno ponašanje. Prestanite već jednom! Ne samo kada sam ja u pitanju, već i zbog drugih ljudi, pogotovo žena! Ovo je ozbiljan problem s kojim se žene stalno suočavaju. Rekla sam to ranije i ponovit ću, prestanite komentirati moju težinu i veličinu! Nije ljubazno i neznalice ste!

Ja sam jaka, mogu to podnijeti i nije me briga za vas, ali ću vam reći. Radeći ovo, možda ćete nanijeti štetu i povrijediti nekog drugog o kome ne znate ništa i nemate pojma kroz što je prošao. Prestanite me osuđivati na osnovu moje težine. Ne bi trebali osuđivati. Je li moja vrijednost i to da li sam dobra osoba zaista određena mojom kilažom?

Dobivam komentare poput "zašto si tako debela"? "Zašto si neprepoznatljiva?" A meni je najdraže "što ti se dogodilo?" Dogodilo se s*anje, ali ja sam ovdje i borim se, ali to nije ono do čega ti je stalo. Brineš se samo o mojoj težini i kako da se rugaš. Također vidim slike koje su fotošopirane kako bih izgledala veće i jasno možete vidjeti kako je moja glava nesrazmjerna mom tijelu. To je odvratno i oni koji su to napravili trebaju se sramiti, a isto tako i oni koji pišu članke o mojoj kilaži.

Prozvala kritičare

Biste i to napravili i da je vaša sestra, majka ili kćer u toj situaciji i kako biste se osećali kada bi se oni sramili svog tijela? Razmislite o tome na sekundu. Nikada nisam krila činjenicu da se borim sa svojom kilažom. Nikad. To je bila bitka za mene već neko vrijeme, posebno od borbe s depresijom. Ali ne sramim se svoje kilaže. Nastavit ću raditi na sebi, ali ne zbog toga da izgledam bolje, već da se osjećam bolje i zdravije. Oh, a evo i moje slike i video snimka od danas, i nisu fotošopirani kao ono što su neki od vas napravili da izgledam veće. Kao i uvijek za 99 posto vas koji me podržavate, hvala vam. To je za mene sve i sve vas volim. Budite ljubazni", navela je Dokić na Instagramu.

Australian Open pratite na Eurosportu u sklopu PLAY Premium paketa.

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!