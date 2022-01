Jelena Dokić (38), australsko-srpska tenisačica rođena u Osijeku, karijeru je završila 2014. godine. Osvojila je šest titula, igrala je finale Roland Garrosa 2002. godine i tada je bila četvrta igračica svijeta.

No, ti su sportski uspjesi ipak ostali u drugom planu jer je Jelena ipak poznatija po svojem traumatičnom odnosu s ocem Damirom koji ju je tukao i zbog kojega si je skoro oduzela život. Otac joj je u prošlosti i branio vezu s Hrvatom Tinom.

No njena veza s Tinom sad je gotova. Nakon 19 godina jedan od najpopularnijih parova u našoj regiji se rastaje. Evo što je napisala u svojoj objavi na Instagramu.

"Počele su priče oko moje zadnje objave pa sam odlučila ispričati sve. Nakon skoro 19 zajedničkih godina, Tin i ja smo odlučili rastati se. Ovakve se stvari ponekad dogode, ljudi se udalje i ovako je najbolje", napisala je Jelena na Instagramu uz fotografiju s Tinom.

'Borit ću se do kraja'

"Molim vas da se suzdržite od ružnih komentara. Lagala bih kada bih rekla da sam dobro, ali ću dati sve od sebe da se oporavim i zacijelim svoje rane te da procesuiram ovu bol i traumu. Ako ništa drugo, umrijet ću pokušavajući. Ovoj sam vezi dala sve, i srce i dušu, toliko sam se borila do kraja, ali to ipak nije bilo doboljno. I dalje se nadam da me još uvijek ćeka sreća i ljubav.

Ponovno ću morati naučiti hodati prije nego što budem mogla trčati kada je u pitanju ljubav i sreća. Borac sam i borit ću se do kraja. Imam snagu volje da idem dalje i živim te da ponovno izađem na test, ali sam to radila i prije pa se nadam da ću moći ponovno. Molim vas poštujte moju privatnost", napisala je Jelena.

Tinu želim sve najbolje i nadam se da će naći što traži. Svim svojim bliskim ljudima želim zahvaliti na podršci i za sve danonoćne pozive", napisala je u objavi.

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!