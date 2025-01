Osvanula snimka mlađe ekipe Torcide kako maršira u crnom uz povike: 'Ajmo, ustaše'

Na društvenim mrežama, točnije profilu Hooligans.cz Official na X mreži, bivšem Twitteru, osvanuo je video kortea Torcide prije ligaške utakmice Hajduka i Slaven Belupa (0-0) u sklopu 19. kola SuperSport HNL-a. Korteo je išao od Matejuške pa do Poljuda. Dogodilo se to u nedjelju, dan uoči 80. obljetnice oslobođenja Auschwitza, nacističkog logora smrti koji je Hitlerova Njemačka podigla u okupiranom Poljskoj tijekom Drugog svjetskog rata i u kojem je pobijeno preko milijun Židova.

Skupina od nekoliko stotina mladića u crnom putem do stadiona uzvikivala je proustaške poruke. Riječ je, kako se priča u navijačkim krugovima, o Torcidinoj podgrupi U18, mlađoj ekipi Torcide do 18 godina starosti.

Kako se vidi na snimci, vođa s megafonom vikao je "Za dom" na što mu je skupina odgovarala sa "spremni", a potom je krenula pjesma - "Ajmo, ajmo, ajmo ustaše". Pred kraj snimke zapaljeno je nekoliko baklji. Snimka je nastala par stotina metara od stadiona na Poljudu, nedaleko od raskrižja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom.

Iz splitske policije poručili su da su upoznati sa snimkom, kako je ona autentična i da provode kriminalističko istraživanje u vezi s događajem.

